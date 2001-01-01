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15.02.17 

Price.ru удвоил выручку на один визит

Price.ru удвоил выручку на один визит

В Rambler&Co рассказали о росте своего ecommerce направления в 2016 году. В четвертом квартале минувшего года выручка Price.ru увеличилась на 70% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

"Основные показатели эффективности Price.ru, как и любого агрегатора, – это количество и качество трафика, который мы отдаем интернет-магазинам, а также полученная выручка на приведенного пользователя", - прокомментировал исполнительный директор Rambler&Co Рафаэль Абрамян. По его словам, за год выручка на один визит выросла в два раза, а скорость сайта удалось нарастить в три раза.

В течение года на площадке были переработаны навигация, каталог, листинги и карточки моделей. Сделано это было с целью дать пользователям больше информации о товарах: отзывов, описаний и характеристик. При этом число товарных предложений на площадке превысило 23 миллиона офферов.

Осенью на Price.ru был запущен cashback-сервис "Бумеранг". Согласно заявлению компании, это позволило нарастить объем прямого трафика и повысить возвращаемость пользователей.

Управляющий директор Price.ru Елена Суховей, комментируя итоги года, отметила, что Price.ru перестал быть сервисом для поиска и сравнения товаров - теперь это полноценная шопинговая платформа. "Мы агрегируем промокоды, скидки со всего Интернета, рассказываем о лайфхаках, как экономить, привлекаем блогеров и экспертов, во время всероссийских распродаж даем пользователям возможность делиться друг с другом находками акций в специальном онлайн-чате, где они публикуют товары со скидками в режиме реального времени", - рассказала она.

Таким образом, Price.ru идет по пути наращивания функционала и диверсификации услуг. Ранее мы сообщали, что такой же путь развития избрал "Связной Трэвел".

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