15.02.17 РЭЦ и SPSR Express займутся веерным размещением товаров

Российский экспортный центр (РЭЦ) и логистическая компания SPSR Express подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет разрабатываться онлайн-площадка для веерного размещения товаров на торговых B2C и B2B ресурсах по всему миру. Стороны также станут развивать логистические решения для реализации этого проекта.

Кроме помощи с регистрацией и созданием виртуальных витрин, российским производителям и ритейлерам будет оказываться комплексная поддержка в вопросах международной адаптации товаров, патентования и защиты интеллектуальной собственности, а также консультации в сферах маркетинга, аналитики, кредитно-гарантийных и страховых операций.

"Наше сотрудничество предполагает не только доставку товаров покупателям за границу. SPSR Express также будет оказывать широкий спектр дополнительных услуг – помогать производителям определять перспективные ниши для экспорта товаров, содействовать продажам и продвижению товаров на международных онлайн-площадках, консультировать по вопросам таможенного оформления", – рассказал генеральный директор SPSR Express Владимир Солодкин.

По его словам, запуск проекта должен состояться уже в этом году. Пока онлайн-платформа для веерного размещения товаров находится в разработке. Ресурс нужно интегрировать со всеми крупными площадками, включая eBay, Amazon, JD и прочими. SPSR в этой системе будет выступать как логистический провайдер. По прогнозам Солодкина, рост экспорта через онлайн-канал в ближайшие годы может достигнуть 30–60% от общего объема, а к 2020 году составить $3,9 млрд в денежном выражении.

АО "Российский экспортный центр" создан 13 апреля 2015 года в структуре "Внешэкономбанка" в качестве специализированной организации, представляющей "единое окно" для работы с экспортерами. Он должен оказывать им финансовую и нефинансовую поддержку, сопровождая запросы отечественных компаний при работе с профильными министерствами и ведомствами. Первый проект РЭЦ, электронный павильон на принадлежащей Alibaba Group площадке Tmall за первую неделю работы в сентябре прошлого года посетили более 200 тысяч китайских потребителей. Им было продано более 15 тысяч товаров.