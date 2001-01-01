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10.02.17 

Покажите "Одноклассникам" товар на холсте

Покажите "Одноклассникам" товар на холсте

Социальная сеть "Одноклассники" начала тестировать рекламный формат canvas (холст). С его помощью интернет-магазины смогут создавать вовлекающий потребителя рекламный контент, демонстрируя свой товар с лучшей стороны.

Пользователям мобильного приложения сети будет отображаться полноэкранная страница, которая может включать в себя до семи экранов. На них можно будет разместить видео, панорамные фотографии (управляемые гироскопом), а также активные кнопки. Соцсеть обещает в будущем расширять возможности canvas. Рекламодатели смогут создавать рекламный "холст" в специальном конструкторе внутри сети.

По замыслу создателей, "холст" будет интересен как крупным рекламодателям, так и мелкому бизнесу. Основное преимущество формата в том, что он позволяет не только показать рекламное сообщение, но и вовлечь пользователей во взаимодействие с ним в игровой форме, без перехода на сайт рекламодателя. Оценят нововведение и те рекламодатели, которые не имеют мобильной версии своего сайта. Они смогут создавать своеобразный аналог мобильной страницы. Новинку уже опробовал "Сбербанк".

Digital Marketing Director "Сбербанка" Альберт Усманов, комментируя итоги тестирования, отметил, что в последнее время медиа-потребление значительно изменилось, вынудив рекламодателей активнее продвигаться в соцсетях, а также уделять больше внимания маркетингу внутри платформ. Как следствие, появляются новые нативные платформы продвижения.

Менеджер по развитию бизнеса проекта "Одноклассники" Семен Боярский пояснил, что соцсеть является развлекательной платформой. Особым спросом на ней пользуются игры. Именно поэтому компания видит большой потенциал в интерактивном взаимодействии пользователя с рекламой и ожидает, что аудитория позитивно встретит нововведение.

Сейчас "холст" тестируется в Android-приложении сети. Поддерживаться он будет на устройствах с версией 4.4 и выше. Что касается стоимости размещения canvas-рекламы, то она будет объявлена после завершения тестов.

Ранее этот рекламный формат появился на страницах Mail.ru и Facebook

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