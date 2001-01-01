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08.02.17 

"Укрпочта" готовит сервис экономной доставки с AliExpress

"Укрпочта" готовит сервис экономной доставки с AliExpress

Национальный украинский почтовый оператор "Укрпочта" отреагировал на изменение политики китайской площадки AliExpress по доставке товаров в ряд стран СНГ разработкой нового сервиса отслеживания заказов. 

В частности, "Укрпочта", совместно с AliExpress и Сainiao (логистическая компания группы Alibaba, которая обслуживает львиную долю всех операций на торговой площадке) начали разработку нового продукта для экономичной доставки с частичным трекингом. Предполагается, что сервис отслеживания посылок окажется максимально привлекательным по цене даже для продавцов самых дешевых массовых товаров.

"Укрпочта" уже имеет несколько вариантов отслеживания доставки заказов из Китая. "Дополнительное экономное решение, которое будет запущено нами совместно с нашими партнерами в ближайшее время, будет особенно интересным продавцам недорогих массовых товаров", - рассказал первый заместитель генерального директора компании Александр Перцовский. Он добавил, что детали нового совместного продукта будут раскрыты дополнительно.  

"Мы уверены, что для еще более активного роста трансграничной электронной коммерции и удобства наших клиентов доставка из-за границы должна быть не менее надежной, чем доставка на внутреннем рынке", - заявил Перцовский.

В "Укрпочте" уверены, что изменение политики AliExpress по доставке товаров не окажет значительного влияния на стоимость таких заказов для украинских покупателей.

"Новые правила не скажутся на цене доставки. Скорее, продавцы учтут ее в цене самого товара и найдут способ держать конкурентные цены ", - прокомментировал руководитель по развитию бизнеса AliExpress в России и СНГ Марк Завадский.

В компании заверяют, что такие шаги являются частью глобальной стратегии AliExpress по предоставлению более надежного сервиса доставки товаров. Изменения дадут клиентам возможность оперативно отслеживать отправления, а также помогут уменьшить количество случаев мошенничества со стороны как покупателей, так и продавцов.  

Напомним, что с 7 февраля 2017 года все онлайн-заказы с AliExpress в Россию, Беларусь и Украину стоимостью от $2 и выше должны будут идти с отслеживаемым трек-номером.

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