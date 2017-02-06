08.02.17 Телефоны будут моделировать и продавать уникальные платья

Корпорация Google и онлайн-магазин женской одежды Ivyrevel (входит в H&M Group) объявили о выпуске приложения Data Dress, которое будет создавать индивидуальные платья на основе персональных данных клиентов с возможностью заказать их через Интернет.

В течение недели с момента запроса приложение будет накапливать информацию о поведении владелицы смартфона, учитывать ее активность в течение дня, стиль жизни, погоду в тех местах, где она чаще всего бывает или живет. После этого программа спроектирует и предложит несколько моделей платьев разных стилей, которые можно будет сразу заказать внутри приложения. Стоимость одного платья составит $99.

"Мы собираемся изменить индустрию моды, включив индивидуальность клиента в процесс дизайна одежды с помощью технологии сбора, передачи и обработки данных", – заявил соучредитель Ivyrevel Александр Субосиц.

Сейчас приложение находится в стадии закрытого бета-тестирования, но первая версия для Android будет запущена уже в этом году, обещают разработчики.

Ранее в Google провели собственное исследование, которое показало, что брендам больше не стоит рассчитывать на лояльность лишь благодаря своему имени. По данным компании, все больше мобильных пользователей ищут особенные, а не самые дешёвые подарки. Количество поисковых запросов, связанных с "оригинальными подарками", в 2016 году выросло на 60% в сравнении с прошлым годом.