07.02.17 Доставка хамона - выгодное дело

Холдинг "Новапорт", совладельцем которого является бизнесмен Роман Троценко, вложил $500 тысяч в онлайн-сервис по доставке товаров из-за границы.

Стартап Grabr соединяет путешественников и покупателей по всему миру, предоставляя первым возможность частично покрыть расходы на поездку, а вторым – приобрести любые товары за границей, которые они не могут или не хотят покупать в своей стране. Покупатели размещают свои пожелания на площадке, а путешественники приобретают товары и доставляют их за вознаграждение.

Компания основана в 2015 году семейной парой из России, сейчас проживающей в Сан-Франциско – Дарьей Ребенок и Артемом Федяевым. Grabr запустился в нашей стране в апреле 2016 года. Согласно собственной статистике сервиса, россияне чаще всего заказывают еду (хамон, сыры, вино), нишевую одежду, аксессуары, БАДы, лекарства и гаджеты. Одно из самых популярных направлений для доставки в Россию — США.

По словам Дарьи Ребенок, в 2016 году выручка сервиса составила около $220 тысяч. Она рассчитывает, что привлеченные полмиллиона долларов "Новапорта" позволят сервису ускорить выход в регионы России и охватить большое число потенциальных пользователей.

В планах у Троценко, с его слов, не только инвестировать средства, но и принять активное участие в развитии стартапа, сделав холдинг "провайдером услуг Grabr".

Стороны не раскрывают долю, которую получил "Новапорт" в стартапе. Известно лишь, что холдинг стал одним из миноритарных акционеров сервиса наравне с другими инвесторами из России и Америки. В числе первых стартапом еще в 2015 году заинтересовались совладелец Globaltrans Константин Николаев и продавец антикварной мебели Григорий Бальцер. Они вложили в проект $500 тысяч. Весной 2016 года Grabr получил $2,5 млн от основателя группы "Русагро" Вадима Мошковича и владельца "Р-Фарм" Алексея Репика.

Среди иностранных инвесторов Grabr значатся американские фонды Founders Fund и Global Founders Capital, а также бизнес-ангел Чарльз Сонгхерт. И этот список не окончательный. Сейчас, по словам Ребенок, ведутся переговоры об инвестициях порядка $1,5 млн. Доли всех акционеров не разглашаются.