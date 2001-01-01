06.02.17 "Директ" доработал интерфейс

"Яндекс.Директ" провел очередной редизайн параметров кампании, перераспределив опции по смысловым блокам.

В сервисе сообщают, что доработали юзабилити интерфейса в соответствии с пожеланиями пользователей.

Нововведение выглядит так:

Настройки остались доступны в одном и том же месте, но стали располагаться немного ближе друг к другу:

"Яндекс" также анонсировал дальнейшие изменения интерфейса. По словам разработчиков, в их планах еще немало улучшений и доработок.

Ранее "Директ" научился показывать таргетированные контекстные объявления тем, кто ранее уже видел медийку рекламодателя. Интернет-магазины смогут, например, демонстрировать объявление с предложением скидки тем, кто уже просмотрел рекламный видеоролик продукта компании.