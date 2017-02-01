03.02.17 Дизайн, который продает

Американский онлайн-сервис разрабатывает для пользователей дизайнерские решения по фотографиям. И заодно - продает им мебель и материалы.

Американский стартап Hutch предлагает пользователю сделать фотографии существующего дизайна помещения и взамен бесплатно присылает свои решения, как переделать/доработать дизайн или подобрать мебель - в виде рисунков и рекомендаций конкретных товаров. У сервиса есть мобильное приложение - в нем можно сразу посмотреть, как изменится комната после нововведений.

Как это работает?

Наброски дизайна создают живые люди. Дизайнер набрасывает проект минут за 20. Не более 24 часов нужно, чтобы программисты перевели его в 3D графику, а другие специалисты подобрали подходящие материалы. В основном, это время уходит на то, чтобы снять мерки с комнаты, поскольку заказчик может ошибиться, и тогда предложенная мебель попросту не поместится в комнате. В компании работают над тем, чтобы ускорить процесс. Пока Hutch предлагает дизайн только гостиных и спален.

Вот как это выглядит в приложении.

Но самое интересное - это модель монетизации. Hutch готов зарабатывает, связывая своих пользователей с продавцами и производителями мебели, материалов и домашнего декора. Получив проект нового дизайна, пользователь может сразу заказать нужную мебель или материалы. Интересно, что заказчик вообще не имеет представления о том, товары какого бренда он покупает вплоть до того момента, когда ему привезут доставку.

По убеждению гендиректора Hutch Беатрис Фишер-Бок, клиенты компании не очень беспокоятся о брендах. Большинство из тех, кто заказывает бесплатные дизайнерские решения - люди, не располагающие большими финансовыми возможностями, - не особо беспокоятся о брендах. Для них главное, чтобы покупки выглядели именно так, как на фотографиях.

Hutch старается привлекать молодые и не очень известные компании, производящие и продающие мебель и материалы. В первую очередь это связано с ценами, поскольку раскрученные бренды стоят дороже.

Идея "продавать дизайн" либо "продавать с помощью дизайнерских решений и дополненной реальности" становится популярной. Аналогичные решения предлагают и другие компании. К примеру, Modsy предоставляет 3D изображения нового дизайна на основе фотографий, предоставленных клиентов, а Digital Bridge работает с интернет-продавцами мебели и декора. IKEA пошла еще дальше и использует для увеличения продаж виртуальную реальность.