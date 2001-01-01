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03.02.17 

Большие деньги заинтересовались отечественными IT-стартапами для торговли

Большие деньги заинтересовались отечественными IT-стартапами для торговли

Один из крупнейших российских офлайновых ритейлеров X5 Retail Group, управляющий сетями "Пятерочка", "Карусель" и "Перекресток", намерен увеличить инвестиции в инновационные решения в сфере торговли и планирует приобретать российские IT-стартапы, разрабатывающие решения для ecommerce. 

В качестве первого шага ритейлер запускает совместный проект с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Это будет специализированный акселератор для стартапов, работающих над инновационными технологиями в ритейле (retail-tech). Фонд будет подбирать стартапы и оказывать их командам финансовую поддержку. Речь идет о суммах от 2 до 25 млн рублей. В свою очередь сотрудники Х5 будут консультировать команды, а также тестировать бизнес-гипотезы в магазинах торговых сетей ритейлера. Со слов главного исполнительного директора X5 Retail Group Игоря Шехтермана, в компании для этого проекта создана группа из 25 человек.

X5 интересны идеи и проекты, касающиеся интернет-продаж, интеллектуальных программ лояльности на основе Big Data, сервисы по отслеживанию покупательского поведения, мониторинга цен и реакции на них потребителя, увеличения конверсии за счет омниканальных решений. Также ритейлеру важны технологии "умного магазина". Например, чтобы избежать очередей, планируется тест технологии оплаты товара при помощи мобильного телефона, минуя кассы.

"Сотрудничество с ФРИИ даст нам возможность протестировать и внедрить инновации на самых ранних проектных стадиях, найти новые и нестандартные способы решения собственных задач, которые нацелены на повышение операционной эффективности бизнеса во всех звеньях цепочки поставок – от производителя до магазина", – заявил Шехтерман.

На нововведения в IT компания тратит десятую часть своих капитальных затрат. Например, в прошлом году Х5 запустил ГИС — систему, способную прогнозировать на основе Big Data потенциальную выручку торговой точки и онлайн-сервис по заказу грузовых перевозок GoCargo, обслуживающий сейчас пятую часть всех перевозок ритейлера.

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Комментарии читателей

Им не хватило что ли викимарта, юлмарта, ламоды, ... продолжать можно долго.

Да и сами эти Х5, мне кажется в прошлом году что-то промелькивало про их фиаско...

"Например, чтобы избежать очередей, планируется тест технологии оплаты товара при помощи мобильного телефона, минуя кассы."

Вот это порадовало особо... Проще кассиров поставить на 5 пустующих касс. Ибо мимо кассы это велосипед уже давно изобретенный.

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