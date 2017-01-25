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30.01.17 

Как углублялась в ecommerce сталь

Как углублялась в ecommerce сталь

"Северсталь" объявила о запуске собственного интернет-магазина, в котором будет продаваться продукция компании. Эксперты считают, что выход в ecommerce может значительно облегчить жизнь и другим промышленным организациям.

Торговый функционал на обновленном сайте "Северстали" начали тестировать еще в ноябре 2016 года, а официальный запуск онлайн-магазина запланирован на конец марта 2017 года, сообщает Bloomberg.

В компании обещают, что купить сталь через Интернет будет так же просто, как скачать электронную книгу или заказать пару новых туфель. К 2018 году через Интернет "Северсталь" планирует продать 3,5 миллиона метрических тонн стали, что равняется трети всего проката за 2016 год.

Как сообщил директор по маркетингу "Северстали" Дмитрий Горошков, компания видит для себя в ecommerce огромный потенциал, т.к. это один из самых быстрорастущих сегментов экономики во всем мире. 

На первых порах интернет-магазин "Северстали" будет продавать стандартный набор продукции, однако в будущем ассортимент планируется расширить за счет нишевых товаров.

Руководитель проекта AliBonus.com Антон Сухарев считает, что тенденция к запуску интернет-магазинов компаниями, для которых онлайн-продажи не являются приоритетным направлением, вполне объяснима. "Прежде всего, такие онлайн-площадки выполняют для промышленных компаний и организаций, ориентированных на оптовую торговлю, рекламную роль. Помимо этого, наличие онлайн-каталога — это возможность наиболее оперативно информировать настоящих и потенциальных клиентов о новинках, изменениях цены или характеристик товара, а также о новостях компании в срезе выпускаемых ею продуктов и представляемых услуг", - прокомментировал он Oborot.ru. По его словам, решение "Северстали" запустить интернет-магазин может помочь в освоении новых рынков и улучшении взаимодействия с существующими клиентами. "Это произойдет в том случае, если интернет-магазин будет решать задачу более оперативного получения информации о товаре, а также более быстрого формирования, оформления заказа и отгрузки товара", - считает Сухарев.

"Сразу представил себе картину. Зашел на сайт, выбрал себе несколько километров арматуры. Оплатил банковской картой, жду курьера. Будет ли это работать именно так в будущем? Сложно сказать. Сейчас это просто каталог предварительного заказа. Но, это прорыв. Компания такого уровня делает такие шаги. Чем бы это ни закончилось – это очень знаменательное событие для России", - сообщил Oborot.ru cооснователь маркетингового агентства Peredigital Алексей Переведенцев. Он также считает, что предлагать свои услуги и товары через интернет-магазины могли бы и исследовательские институты. "Представьте - получить доступ к покупке изобретения какого-нибудь НИИ. Им бы это могло пойти на пользу. Как с точки зрения финансов, так и для привлечения молодых умов", - резюмировал Переведенцев.

 С 2018 года интернет-магазин "Северстали" станет доступен зарубежным покупателям. Они смогут заказывать продукцию завода со складов в 44 регионах и выбирать доставку из наиболее подходящего места.

Заметим, что "Северсталь" запустила свою первую электронную торговую площадку еще в 2004 году. Торги на ней проводились не постоянно, а по нескольку дней в месяц, причем продукция предлагалась в рамках квот, утвержденных самой компанией.

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