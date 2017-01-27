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30.01.17 

"Дочка" Alibaba покупает американскую платежную систему

"Дочка" Alibaba покупает американскую платежную систему

Аффилированная с Alibaba Group компания Ant Financial покупает за $880 млн американскую платежную систему MoneyGram. Эта сделка - серьезный шаг вперед для Alibaba на американском рынке. Однако китайская корпорация не собирается останавливаться на достигнутом и планирует дальше расширять свое присутствие на международном рынке денежных переводов.

Окончательно сделка будет закрыта во второй половине нынешнего года. При этом цена на акции MoneyGram уже поднялась до $13,25. На торгах в минувшую среду они продавались по $11,88 за акцию. 

Сервис трансграничного валютного трансфера MoneyGram функционирует почти в 200 странах, у компании 350 тыс. офисов по всему миру. В 2015 году MoneyGram отчиталась о выручке в $1,4 млрд, из которых лишь 13% пришлось на цифровые транзакции.

Приобретение MoneyGram – часть стратегии глобализации Ant Financial. Созданная Ant Financial в 2015 году индийская компания мобильных платежей Paytm уже расширила свое влияние на всю Юго-восточную Азию, поглотив тайскую Ascend Money. Кроме того, Ant Financial принадлежит крупнейшая и самая популярная в Китае платежная система Alipay, которая обслуживает 450 млн пользователей мобильных платежей.

По распространению в мире MoneyGram значительно превосходит и Paytm, и Ascend Money. В Ant Financial уверены, что теперь смогут предложить пользователям переводы по всему миру. Особенно выделяют в компании рынки Китая, США, Мексики, Индии и Филиппин.

В ближайшие пару лет Ant Financial планирует выйти на публичные торги. Alibaba доказала выгоду такого решения, получив $25 млрд на IPO в США. В прошлом году Ant Financial в очередном раунде получила $4,5 млрд инвестиций, в результате чего их общая сумма составила $60 млрд. Основными инвесторами компании являются китайские организации.

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