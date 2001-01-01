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26.01.17 

За продвижение каких товаров забанят в Google

За продвижение каких товаров забанят в Google

В прошлом году Google AdWords забанил 1,7 млрд объявлений, не соответствующих требованиям сервиса. Многие из них размещались различными интернет-магазинам.

Google в своем блоге напомнил, что открытый Интернет - это важный инструмент как для обычных людей, так и для бизнеса, а плохая реклама может испортить опыт его использования всем. Это может произойти через продвижение запрещенных товаров или нереалистичные обещания.

В компании Google работает специальная команда из инженеров, продукт-менеджеров и других экспертов, которые ежедневно сражаются с некачественной рекламой. В 2016 году они заблокировали 1,7 млрд объявлений, нарушающих правила AdWords. Это более чем в два раза превышает уровень 2015 года. Такой рост в Google объясняют двумя нововведениями: 

  • Запрет на рекламу в AdWords быстрых микрокредитов, условия которых очень часто становятся неподъемными; 
  • Обновление алгоритмов для борьбы с мошеннической рекламой типа “trick to click", когда объявления маскируются под системные оповещения и вынуждают пользователей, например, скачивать стороннее ПО, в том числе и вредоносное. Для справки, в 2016 году было заблокировано около 112 млн таких объявлений, что в 6 раз больше уровня 2015 года;

Наиболее распространенные нарушения

Google также составил рейтинг самых распространенных рекламных нарушений. В него вошли:

Продвижение запрещенных товаров и услуг. Так, Google активно банил рекламу медицинских препаратов и онлайн-казино, не имеющих специальных разрешений от регуляторов своих стран.

Недостоверная реклама. Сервис активно блокировал те объявления, которые обещали несбыточные вещи. Например, таблетки для похудения, которые помогают сбросить 22 килограмма за 3 дня.

Плохая мобильная реклама. В прошлом году Google наблюдал всплеск "самокликающейся" рекламы. Ее суть в том, что при скачивании приложения оно самостоятельно начинает скачивать другие уже без вашего участия. В 2016 году Google заблокировал 23 тысячи таких объявлений.

Маскировка объявлений под таблоидные заголовки. AdWords наблюдал всплеск количества попыток обмануть алгоритмы системы. Например, когда злоумышленники под видом новостей на трендовую тему пытались с использованием "желтых" заголовков продвигать свои сайты с таблетками для похудения и прочими запрещенными вещами.

Нарушение правил системы. Google банит не только рекламу, нарушающую правила системы, но и сайты, которые таким образом продвигаются. Например, в прошлом году поисковик применил санкции к 5 миллионам сайтов с микрозаймами, а также наказал 8 тысяч ресурсов, продвигающих такого рода услуги. 47 тысяч сайтов было наказано за продвижение средств для похудения. Еще 15 тысяч ресурсов схлопотали бан за распространение нежелательного ПО. За распространение контрафактной продукции были забанены шесть тысяч сайтов и столько же аккаунтов рекламодателей, продвигающих подобные товары.

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Комментарии читателей

Нас забанили из-за слова "Здоровка" в названии продукции. А "Здоровка" - название поставщика. Нам же дали ответ, что мы используем медицинскую терминологию.

За то, что в названиях детских пеленок написано "в ассортименте".

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