23.01.17 У рекламы на Facebook повысилась кликабельность

В октябре-декабре 2016 года глобальный CTR (click-through rate — показатель кликабельности) рекламы на Facebook, согласно отчету Nanigans, вырос на 42% по сравнению с прошлым годом. При этом в категории ecommerce рост этого показателя составил 66% по сравнению с четвертым кварталом 2015 года.

Среди компаний, работающих в сфере интернет-торговли, продолжают расти вложения в мобильный сегмент. В четвертом квартале они увеличились на 23% в сравнении год к году. Прибыль за октябрь-декабрь 2016 года от размещения рекламы на Facebook (ROAS) выросла на 33%. Количество покупок в годовом сравнении увеличилось на 68%.

Расходы на мобильную видеорекламу в четвёртом квартале достигли своего пика, показав рост на 20% по сравнению с предыдущим кварталом.

Также, по данным отчета, за последние три месяца 2016 года расходы на динамическую рекламу возросли на 164% в сравнении год к году.