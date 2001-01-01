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19.01.17 

В Казахстане активно покупают в онлайне еду

В Казахстане активно покупают в онлайне еду

В PayOnline проанализировали e-commerce рынок Казахстана. За два года доля потребителей, предпочитающих совершать покупки с мобильных устройств, увеличилась в этой стране с 17% до 41%.

Доля пользователей мобильным интернетом за последние 10 лет выросла практически в 10 раз, а средний возраст покупателей всё равномернее распределяется в пользу старшего, а, значит, и более платежеспособного поколения. Пользователи от 17 до 44 лет составляют более 90%.

Более половины всех заказов приходится на одежду, обувь и аксессуары. На втором месте по популярности в качестве покупки в Интернете находятся продукты питания – 20,8%.

В мобильном интернете приобретение обуви, одежды и аксессуаров также входит в ТОП-10.

Более четверти всех мобильных покупателей живут в Алма-Ате. На втором месте Астана.

Наиболее часто казахстанцы приобретают в онлайне электронные подписки/услуги и товары со сравнительно невысокой стоимостью, а иногда именно цена является причиной покупки. Приобретения в иностранных интернет-магазинах составляют более трети от общего объема покупок. За экономию в деньгах покупатели готовы платить более долгим ожиданием.

Директор по продуктам PayOnline Мария Горячева так прокомментировала положение на рынке e-commerce Казахстана: "Казахстан интересует нас в первую очередь как стремительно растущий рынок. В электронной коммерции республика имеет возможность взять лучшее из опыта, полученного дружественными странами СНГ путем проб и ошибок".

Основными проблемами, с которыми сталкиваются казахские покупатели, являются технические неполадки. По мнению Горячевой, это связано с недостаточной адаптированностью сайтов под мобильные устройства или отсутствием мобильных приложений.

Практически половина жителей республики всё ещё оплачивает онлайн-покупки наличными при доставке, но с развитием технологий и увеличением лояльности покупателей эта цифра будет уменьшаться в пользу банковских карт и электронных кошельков.

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