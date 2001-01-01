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20.01.17 

Payler подсчитал декабрьские покупки

Payler подсчитал декабрьские покупки

Платежный сервис Payler выяснил, что в декабре минувшего года средний плательщик стремился рассчитаться с долгами за ЖКУ, купить подарки и уехать. По данным компании, в предновогодний период снизился спрос на обучение и доставку еды.

Объем продаж в категории "Транспорт" (билеты на проезд) в декабре увеличился на рекордные 52,8%. Авиабилеты заняли вторую строчку по популярности – рост на 31,3%. На третьем месте оказался ритейл с ростом в 14%. 

С другой стороны, перед праздниками стали чуть меньше покупать в онлайне цветы (-1%), а билеты на мероприятия расходились и того хуже (- 4,8%). Также на 27% сократились продажи в сегменте доставки еды.

"Падение продаж билетов на мероприятия стало для нас неожиданностью - в прошлом году картина была противоположной. Падение продаж цветов мы связываем со спецификой новогодних праздников - дарить цветы на Новый год просто не принято. Снижение спроса на доставку еды могут можно косвенно объяснить ростом продаж авиабилетов и других транспортных услуг - вероятно, основная масса потребителей банально уехала из крупных городов, где наиболее распространены сервисы по доставке еды", - прокомментировал Oborot.ru коммерческий директор Payler Денис Анисимов.

В сфере онлайн-услуг значительно упал спрос на образование (-26,4%). Остальные проанализированные сегменты показали уверенный рост. Оплата услуг ЖКХ в декабре увеличилась на 30%, телеком – на 23,2%, МФО – на 21,3%. Туризм и прочие услуги выросли на 16,7% и 19,9% соответственно.

В анализе учитывались данные компаний, которые сотрудничают с Payler в части приема платежей не менее 6 месяцев на момент проведения исследования. С ноября 2016 года Payler существенно расширил количество способов, которыми можно произвести оплату.

Анализ проводился по следующим категориям товаров и услуг: авиабилеты, билеты на мероприятия, транспорт, ритейл, цветы, доставка еды, ЖКХ, МФО, образование, телеком, туризм и прочие услуги.

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Комментарии читателей
20.01.17 12:51
Антон

Один вопрос - кто такие Payler?

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