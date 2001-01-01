18.01.17 Аудитория "Одноклассников" все больше играет с телефонов

Соцсеть "Одноклассники" отчиталась о результатах прошедшего года. Мобильная аудитория сайта выросла на 17%, а средний рост числа участников официальных сообществ в категориях СМИ, бренды, паблики и блоги составил 150%.

В 2016 году соцсеть зафиксировала рекорд: пользователи проводили на сайте в среднем 50 минут в день. Рост числа видеотрансляций оказался трехкратным. Количество пользователей игр в мобильных приложениях Android увеличилось в полтора раза. Рост уникальных пользователей игр под iOS оказался еще больше – 59%.

В минувшем году соцсеть запустила 3 новых приложения, более 20 продуктов внутри ОК и более 35 обновлений для бизнеса и медиа.

В разделе "Видео" уникальных пользователей стало на 29% больше. Количество видеопросмотров при этом увеличилось на 51%.

Число анимированных изображений в формате .gif выросло в 133 раза. В сутки пользователи "Одноклассников" просматривают примерно 1 млрд гифок.

Большая часть планов на год, которыми в мае поделился с прессой руководитель проекта ОК Антон Федчин, была выполнена. Одними из ключевых достижений в 2016 году для соцсети стали запуски следующих сервисов и проектов: международные денежные переводы, продажа товаров и услуг, киберспортивная витрина, возвращение музыки в мобильные приложения и интеграция с Instagram. В июне в мобильной версии сайта был запущен уже подтвердивший свою эффективность при показе рекламы формат "карусель".