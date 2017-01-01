17.01.17 AdSense покажет самую прибыльную рекламу

AdSense позволит интернет-магазинам найти самые эффективные рекламные объявления и отключить те, которые почти не приносят прибыли.

Новая функция позволяет рекламодателям сокращать количество демонстрируемых пользователям объявлений. Теперь они смогут найти баланс между количеством объявлений в блоке и отдачей от них, говорится в блоге сервиса. Рекламодатели смогут оценить, как отключение того или иного количества объявлений сказывается на прибыльности размещения в целом. Как правило, выясняется, что основной доход приносит небольшая часть объявлений.

Практика показывает, что избавление от слабых объявлений может немного сказаться на поступлениях, но в перспективе приводит к росту доходов. Особенно, если до этого провести качественную работу по оптимизации сайта, сделав так, чтобы контент лучше вовлекал пользователей.

Инструмент уже общедоступен. Тем, кто пользовался им в тестовом режиме (функция называлась "Показывать меньше объявлений"), ничего делать не нужно - она включится автоматически.

Остальным же придется включать его. Для этого нужно будет авторизоваться в AdSense. В "Моих объявлениях" следует кликнуть по ссылке "Процент выполняемых запросов объявлений", а затем с помощью ползунка выбрать оптимальный для себя вариант с количеством объявлений. После чего нужно сохранить изменения.

Это не последнее нововведение AdSense. В ближайшее время всех пользователей переведут на новый пользовательский интерфейс. Напомним, что сам интерфейс был представлен еще осенью прошлого года, но переход на него производился только по желанию пользователей.