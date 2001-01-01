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16.01.17 

Мужчины покупали технику реже, но платили больше

Мужчины покупали технику реже, но платили больше

 В "М.Видео" поделились статистикой продаж в пиковый предновогодний период. По данным ритейлера, в декабре 2016 года оборот онлайн-продаж компании вырос на 21% по сравнению с декабрем 2015 года. При этом мобильный трафик на сайт "М.Видео" увеличился на 40%.

Сегмент "Телеком" занял третье место по доле в обороте и продолжает расти. Но первом месте по этому показателю телевизоры (24%). Вторую строчку занимает бытовая техника с 22%. На долю компьютеров и планшетов приходится 10%.

Перед праздниками наиболее успешно (с учетом суммарно онлайна и офлайна) продавались смартфоны AppleiPhone модели 7 и 5S. Третью строчку ТОП-5 занимают большие телевизоры - LG 43”. Игровая консоль Sony PlayStation 4 оказалась на четвертом месте среди покупок. На пятом смартфон Samsung Galaxy S6 edge.

Как показали результаты продаж "М.Видео" за декабрь 2016, женщины на 20% чаще мужчин покупают программы дополнительного обслуживания и страховку. Выбор товаров для предновогодних покупок у разных полов отличается незначительно – iPhone приобретают и женщины, и мужчины. Женщины чаще покупают технику для дома (блендеры, чайники, утюги) и для себя (приборы для красоты), либо заказывают такие товары в подарок.

Мужчины сделали меньше покупок, зато потратили при этом на 5% больше, а мужской средний чек оказался на 18% выше, чем у женщин – 8250 рублей против 6970 рублей соответственно. Вероятно, это связано с тем, что крупные покупки наиболее часто оплачивают мужчины.

Такая тенденция отмечалась почти во всех городах с максимальной активностью покупателей. Исключение составил только Нижний Новгород, где женщины потратили на новогодние подарки на 5% больше мужчин и приобрели на 10% больше покупок.

Ранее компания сообщала, что за девять месяцев 2016 года онлайн-продажи "М.Видео" выросли по сравнению с аналогичным периодом 2015 года с 13,4 млрд руб до 17,4 млрд руб. При этом общие продажи компании достигли 153 млрд руб., включая НДС. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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