13.01.17 Alibaba повезет в Европу через Болгарию?

Alibaba Group рассматривает возможность создания логистического центра в Болгарии. В нем будут обрабатываться заказы для жителей Европы. Об этом в среду сообщила пресс-служба болгарского правительства. Со стороны интернет-гиганта подтверждения пока не было.

Накануне представители Alibaba Group в лице руководителей компаний GS-Solar и Gold Poly Group встретились с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым для обсуждения возможных инвестиций.

Болгария уже оценила преимущества сотрудничества с Китаем в его планах экспансии в Центральную и Восточную Европу согласно стратегии "Одна территория, одна дорога". Ее цель - создание новых экспортных рынков между Европой и Азией.

"Идея инвестирования Alibaba Group в логистический центр основана на необходимости создания резерва для операций в Европе. Проект также включает в себя торговлю болгарскими товарами и продуктами питания на иностранных рынках", - говорится в правительственном сообщении.

Alibaba Group завоевывает мировые рынки, и логистика является едва ли не самой важной отраслью инвестирования в этой стратегии. Еще в 2015 году компания заявляла, что готова вкладывать деньги в создание логистических центров в России. В прошлом году велись переговоры с правительством Эстонии о создании сортировочного хаба в Таллине, который позволит ускорить доставку в некоторые регионы России и в Испанию.