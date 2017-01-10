12.01.17 Alibaba начинает офлайн-экспансию

Корпорация Alibaba Group намерена приобрести за $2,6 млрд контрольный пакет акций сети китайских магазинов Intime Retail Group. Интернет-гиганту уже принадлежит 27,82% акций компании. В результате сделки доля Alibaba увеличится до 74%. На базе этого ритейлера миллиардер Джек Ма рассчитывает построить новую модель торговли, связывающую онлайн и офлайн.

Мировой опыт показывает, что работать одинаково успешно в онлайне и офлайне не получается даже у гигантов индустрии. Так, Wal-Mart, несмотря на миллионные затраты, не может угнаться за Amazon в электронной коммерции, а Amazon, в свою очередь, не торопится массово расширяться в офлайне.

В отличие от США, где на розничном рынке имеются сети федерального масштаба, в Китае нет крупных игроков. Даже Intime – самая известная сеть в стране – оперирует лишь 29 супермаркетами и 17 торговыми центрами на востоке Китая.

"Физическая розница в Китае отстает по сравнению с другими странами, - объяснила аналитик сингапурского отделения Bloomberg Intelligence Кэтрин Лим. - Это будет попытка поднять уровень офлайна до необходимых стандартов. Пожалуй, именно поэтому Alibaba хочет контролировать процесс".

Аналитик Daiwa Capital Markets Энсон Чан считает, что логика в покупке Intime не столь очевидна. Alibaba рассчитывает на успех в развитии сети и полагает, что благодаря этому другие офлайновые ритейлеры захотят воспользоваться ее сервисами О2О.

"Возможно, через это партнерство Alibaba собирается развить О2О модель настолько, чтобы открыть ее для других предпринимателей и использовать как платформу, подобно своему облачному сервису", - пояснил Чан. По его словам, покупка может стать началом строительства глобальной китайской сети. "Конкретного решения никто предложить не может, но все понимают, что необходимо сделать следующий шаг в развитии отрасли. И Alibaba хочет стать тем, кто такое решение предложит", - считает он.

По мнению старшего партнера Oliver Wyman’s Asia Pacific Чана Вай-Чана, от Intime, базирующейся лишь в провинции Чжейцзян, Alibaba перейдет к покупке торговых сетей в других регионах страны.

Напомним, ранее Alibaba Group купила таких далеко не последних игроков китайского рынка электронной коммерции, как Suning Commerce Group и Haier Electronics Group.