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12.01.17 

Из "Почты России" ушли топ-менеджеры

Из "Почты России" ушли топ-менеджеры

В "Почте России" произошли кадровые изменения среди руководителей высшего звена. Свои посты оставили трое заместителей генерального директора. 

Татьяна Рябова занимала должность заместителя по управлению персоналом, Сергей Тимошин был заместителем по операционному управлению, а Родион Шишков отвечал за развитие госуслуг и новых сервисов.

В то же время директором макрорегиона Москва стал заместитель генерального директора по посылочному бизнесу и экспресс доставке Сергей Малышев. Занимавший ранее эту должность Алексей Корякин станет советником директора макрорегиона.

Как сообщила RNS пресс-служба ФГУП, Рябова завершила работу в должности по собственному желанию, Тимошин – по личным обстоятельствам, а Шишков продолжит трудиться вне предприятия.

Функции Рябовой переходят к Виктории Лобановой. Ранее она занимала руководящие должности в сфере управления персоналом в компаниях ПАО "ДИКСИ Групп", АО "ОТП Банк", ЗАО "ДжиИ Мани Банки General Electric International.

Шишков так прокомментировал свое увольнение: "Я ушел потому, что сделал все, что планировал сделать в должности заместителя по развитию госуслуг и новых сервисов, и теперь намерен развивать собственные проекты". Он также подчеркнул, что никакой связи между его уходом и претензиями Генпрокуратуры к выплате бонуса главе государственного почтового оператора нет.  

Перед Сергеем Малышевым стоят задачи по дальнейшему улучшению клиентского обслуживания. От него ждут борьбы с очередями, развития сети отделений почтовой связи макрорегиона и масштабирования новых форматов обслуживания. Также ему предстоит сконцентрироваться на вопросах совершенствования логистики и качества оказания услуг в почтовых отделениях Москвы и области.

В 2016 году "Почта России" доставила 95% посылок в контрольный срок. Для сравнения, в 2013 году по старым нормативам доставлялось в срок лишь 65% посылок. При этом за последние 4 года объем почтового трафика вырос в 10 раз. 

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