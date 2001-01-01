27.12.16 Объединения ритейлеров пожаловались в ФАС на Visa и MasterCard

Объединения российских ритейлеров обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на действия компаний Visa и MasterCard. РАТЭК, "Опора России", АКИТ и АКОРТ усматривают признаки нарушения антимонопольного законодательства платежными системами при определении размера межбанковской комиссии.

Представители бизнес-ассоциаций считают, что сдерживающим фактором для роста объема безналичных платежей в России является высокая стоимость их обслуживания по сравнению с наличным оборотом. По приведенной ими статистике, сейчас в нашей стране доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%, в то время как в развитых странах этот показатель превышает 90%.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли Алексея Федорова, эта инициатива защищает интернет-магазины от "жесткой дискриминации". "В Евросоюзе и Австралии ставки при оплате по дебетовым картам - 0,2%, по кредитным картам - 0,3%. У нас в стране - 1,6%", - пояснил он.

Сейчас платежные системы устанавливают межбанковскую комиссию по своему усмотрению. Она составляет в среднем 70% от финальной стоимости эквайринга. При этом для операций, проводимых одной и той же банковской картой, действуют различные тарифы. Для продовольственных товаров она составляет 1,3%, для бензина - 1,2%, для услуг турагентств - 1%. Наиболее высокие тарифы - 1,6% - для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары.

"Суть проблемы в том, что разные предприятия платят разный процент", - рассказал президент РАТЭК Александр Онищук. По его словам, потребитель может купить один и тот же чайник в продуктовой сети или сети электроники, но тариф с покупки по карте в продуктовой сети будет меньше. Онищук считает, что рынку нужна единая ставка межбанковской комиссии.

На вопрос Oborot.ru, не приведет ли удовлетворение жалобы к уходу Visa и MasterCard с российского рынка, представители ассоциаций выразили надежду, что такого не произойдет, и платежным системам все равно будет выгодно работать в нашей стране.

В своем обращении объединения попросили ФАС:

1. Провести проверку обоснованности принципов формирования существующих тарифов эквайринга международными платежными системами;

2. Предпринять шаги для повышения прозрачности принципов формирования стоимости эквайринга;

3. Повысить степень доступности эквайринга для бизнеса.