21.12.16 В России банковские карты впервые обогнали по популярности наличные

"Яндекс.Маркет" и GfK Rus изучили основные тенденции российского рынка онлайн-торговли в 2016 году. В этом году оплата интернет-покупок банковской картой впервые обогнала по популярности расчет наличными.

Доля онлайн-покупателей, которые оформляют заказы в китайских интернет-магазинах, растёт высокими темпами. Осенью этого года она впервые сравнялась с долей покупателей, заказавших товары в России за пределами своего родного города. А ведь еще в 2013 году разница между ними составляла около 40%.

Интерес к китайским интернет-магазинам растет в городах с населением от 100 до 500 тыс. человек. Это может быть связано с тем, что выбор в розничных магазинах этих населенных пунктов невелик.

Как и в прошлые годы, в этом году в зарубежных онлайн-магазинах в первую очередь покупали одежду и обувь, детские товары, косметику, товары для дома и сада. В российских магазинах покупали одежду, косметику, мелкую бытовую технику и товары для здоровья. Телефоны и планшеты в зарубежных магазинах в 2016 году заказывали не больше, чем раньше, а вот в российских магазинах - меньше.

Основные причины, по которым россияне покупают онлайн, остались прежними: экономия времени и денег, а также возможность заказать товар, которого нет в обычных магазинах. Люди предпочитают зарубежные интернет-магазины отечественным в первую очередь из-за возможности сэкономить, но долгая доставка часто останавливает покупателей.

Еще одним трендом 2016 года стало то, что оплата покупок банковской картой впервые стала популярнее оплаты наличными. 71% опрошенных заявили, что за последний год они хотя бы раз расплачивались за покупки в интернете банковской картой. Наличными платили 68% покупателей — этот показатель снижается четвёртый год подряд.

Популярность способов доставки в разных городах во многом зависит от того, в каких магазинах жители чаще всего совершают покупки. В небольших населённых пунктах, куда товары доставляют из других городов и стран, самый популярный способ доставки — почтой. Так получали заказы 67% пользователей. В Москве чаще предпочитают местные магазины. Здесь же самая большая доля покупателей, использовавших курьерскую доставку, — 71%. Жители столицы также больше всех пользовались срочной доставкой. Самым непопулярным видом доставки остаются почтоматы.

Также трендом стал рост количества мобильных покупателей. В 2016 году потребителей, которые пользовались смартфоном при выборе и покупке товара в российских интернет-магазинах, было 14%, а годом ранее - 12%. Тем не менее большинство россиян по-прежнему предпочитает оформлять покупки на компьютерах. Доля тех, кто сделал последний заказ со смартфона, пока равна доле позвонивших для заказа в магазин - она составляет- всего 5%.

Мобильными устройствами для шопинга чаще пользуются те, кто предпочитает зарубежные интернет-магазины. Среди клиентов зарубежных магазинов мобильных покупателей 21%, а среди российских - 14%.

Интересно, что 64% российских интернет-покупателей совершили хотя бы одну незапланированную покупку. Женщины оформляли заказы спонтанно чаще мужчин: 70% против 58%. Респонденты говорят, что к импульсивным покупкам их подталкивали скидки и акции магазинов.

Чаще всего спонтанно покупают косметику и парфюмерию - доля незапланированных заказов в этих категориях составляет 44%. Одежду, обувь и товары для детей тоже приобретают, не планируя, - в этих категориях доля импульсивных покупок составляет 43% и 38% соответственно.

Весной 2016 года компания GfK Rus провела опрос, по данным которого, количество интернет-покупателей в России за год выросло. Так, каждый четвёртый житель России в возрасте от 16 до 55 лет за год купил хотя бы один товар в интернете, в то время как весной 2015 года покупателем был лишь каждый пятый.