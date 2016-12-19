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21.12.16 

Alibaba карает обманщиков

Alibaba карает обманщиков

Alibaba Group призвала к ответу создателей сайта Shatui.com, который связывает торговцев с людьми, готовыми писать фейковые отзывы для искусственного повышения рейтингов на онлайн-площадках. Иск на сумму 2,16 млн юаней ($310 тыс.) подан в народный суд WestLakeDistrict в Ханчжоу.

При сотрудничестве с Alibaba Group органы правопорядка уже вышли на мошенников. В результате захвата офиса Shatui в руки следственных органов попали бухгалтерские книги компании с отчетами о незаконных операциях, сообщает агентство Синьхуа.

У Alibaba долгая и запутанная история борьбы с теми, кто мошенническим способом прокачивает популярность своего бизнеса. Поскольку сейчас компания нацелена на повышение конверсии и расширение бизнеса, она старается избавиться от сомнительных практик, которые возмущают общественность и инвесторов.

"До IPO Alibaba не была так строга к накруткам, но в последний год она принимает по-настоящему крутые меры против подделок, - отметил аналитик GuotaiJunanSecuritiesCo Рей Чжао. – Для компании действительно необходимо повысить доверие к себе и сохранять систему здоровой, если она хочет привлечь крупные и качественные бренды".

Предприниматели, замеченные в нарушениях, могут не только потерять рейтинги, но и быть блокированы, предупреждает Alibaba в официальной рассылке.

В настоящий момент сайт Shatui.com отключен, телефоны в офисе не отвечают. Известно, что к написанию поддельных отзывов компанией были привлечены около 5 тысяч человек.

Alibaba - не единственная крупная интернет-компания, которой приходится бороться с поддельными отзывами. Amazon старается своевременно аннулировать все фейковые рецензии, а для Facebook борьба с выдуманными новостями стала политикой компании.

Искусство подделки отзывов на таких сайтах, как Taobao, требует создания видимости того, что покупка действительно была совершена. Для этого автор отзыва связывается с продавцом через какой-либо чат. Обычно это происходит так: предприниматель договаривается с мошенническим сайтом и ждет покупателя. Тот, в свою очередь, оформляет заказ и оплачивает его. Однако предприниматель не отправляет покупку, а вместо этого переводит деньги на счет мошенников, которые и возвращают их фейковому покупателю вместе с оплатой за отзыв.

Большое количество положительных отзывов, выделяющееся среди прочих предложений, привлекает реальных покупателей. По данным IResearch, объем транзакций в китайской электронной коммерции к 2018 году достигнет 27,3 трлн, что на 39% больше, чем в этом году.

 Пока Alibaba утверждает, что вычищает все фиктивные транзакции, выявленные самыми различными методами, включая анализ bigdata, остается еще множество способов маркетингового мошенничества.

Один из таких операторов - Hiwinwin – рекламирует на своем сайте фейковые сервисы и постит обучающие видеоролики для новичков. Для получения работы по написанию мошеннических отзывов нужно пройти тестирование и показать определенный уровень способностей: совершать покупки быстро и четко, писать в отзывах именно то, что хочет видеть заказчик. У компании даже есть собственная виртуальная валюта для упрощения оплаты.

"Совершать собственные покупки и писать отзывы на товары, которыми пользуешься – это слишком просто. Для помощи заказчикам нам нужна профессиональная сеть. В этой войне без оружия мы будем расти вместе", - говорится в одном из видеороликов Hiwinwin.

Как рассказал предприниматель Ян Вэйкуинг, торгующий косметикой на Taobao в течение 11 лет, проблема фейковых отзывов для онлайн-продавцов действительно актуальна. "Практически невозможно начать покупать на Taobao и не нарваться на мошеннические отзывы. От этого страдает наш бизнес", - сказал он.

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