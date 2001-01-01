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20.12.16 

"Сбербанк" ищет клиентов на "Яндекс.Маркете"

"Сбербанк" ищет клиентов на "Яндекс.Маркете"

"Яндекс.Маркет" расширил разделы "Финансовые услуги" и "Услуги страхования" за счет дебетовых карт и страховок "Сбербанка". Продаваться они будут по стандартной CPC-модели, сообщил Oborot.ru представитель площадки.

Дебетовые карты представлены в трех вариантах: Visa Classic с индивидуальным дизайном за 750 рублей в год, платиновая карта Visa "Премьер" за 4900 рублей в год и молодежная дебетовая карта за 150 рублей в год. Для тех, кому не нужен индивидуальный дизайн, предусмотрены несколько стандартных вариантов.

В разделе "Услуги страхования" физлицам предлагаются две страховые программы от "Сбербанка" – страховой полис "Защита дома" стоимостью 1750 рублей и покрытием 450 000 рублей, а также "Страхование путешественников" стоимостью 386 рублей с покрытием €30 000.

Директор по цифровому маркетингу "Сбербанка" Альберт Усманов так прокомментировал новый этап сотрудничества с "Яндекс.Маркетом": "Люди должны иметь возможность приобретать продукты и услуги Сбербанка там, где им это делать привычнее и удобнее всего". Он предполагает, что этот проект поможет "оценить потребительский спрос на внешних маркетплейсах". По словам Усманова, в его компании видят большую перспективу в новых каналах взаимодействия с клиентами и планируют масштабировать эту модель.

Директор по маркетингу "Яндекс.Маркета" Юлия Никитина отметила, что в разделе "Финансовые услуги" уже доступно более 100 различных предложений. Она считает, что в скором времени покупка финансовых услуг онлайн станет привычной для клиентов.

В ноябре появилась информация о планах "Сбербанка" по созданию на основе своей инфраструктуры универсальной платформы, где будут предлагаться различные товары и услуги.

В 2012 году "Сбербанк" купил долю в сервисе "Яндекс. Деньги" размером 75% за $60 млн. Кроме того, "Сбербанк" обладает "золотой акцией" "Яндекса", дающей право наложить вето на покупку кем-либо свыше 25% акций компании. Глава Сбербанка Герман Греф входит в совет директоров Yandex N.V.

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Комментарии читателей

Обыдно, да. Где-то год назад спрашивал в Маркете, когда они сделают такой раздел, и как попасть в выдачу, например, со страховкой. Сказали не будет никогда и не планируют.

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