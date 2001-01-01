"Острая подача" - выпуск 4

На какие страны распространится влияние eBay Russia, почему "ВКонтакте" придерживает на своей стороне коммуникацию интернет-магазинов с покупателями и что думают на рынке про "русскую Алибабу".
Перемываем кости и выдвигаем конспирологические теории в четвертом выпуске ecommerce-видеоблога Oborot.ru и Ивана Кургузова - "Острая подача".
Вы узнаете:
- куда идти разбираться в новых правилах по кассовой технике;
- что Иван Кургузов советует делать Михаилу Гуцериеву с приобретенными "М.Видео" и "Эльдорадо";
- как Х5 Retail Group в третий раз пытается освоить интернет-торговлю (и чем закончились предыдущие два);
- какие титанические сдвиги происходят прямо сейчас на рынке российской логистики.
И не узнаете:
- кто и зачем прижимает онлайн-кинотеатры;
- как так вышло, что Роспотребнадзор и Минпромторг согласовали разные версии закона о товарных агрегаторах.
В качестве специального гостя - Сергей Егорушкин с размышлениями об Avito.
Enjoy!