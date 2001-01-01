22.02.17 "Острая подача" - выпуск 2

"Громкие" увольнения в ecommerce, ужесточение закона об агрегаторах, позиция Минздрава по торговле лекарствами и "распродажа для взрослых" от "Эксперт Таун".

Перемываем кости, обсуждаем интернет-торговлю с несерьезными лицами, агитируем за здоровый образ жизни - во втором выпуске ecommerce-видеоблога Oborot.ru и Ивана Кургузова - "Острая подача".

Смотрите в выпуске: