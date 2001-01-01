"Острая подача" - выпуск 2

"Громкие" увольнения в ecommerce, ужесточение закона об агрегаторах, позиция Минздрава по торговле лекарствами и "распродажа для взрослых" от "Эксперт Таун".
Перемываем кости, обсуждаем интернет-торговлю с несерьезными лицами, агитируем за здоровый образ жизни - во втором выпуске ecommerce-видеоблога Oborot.ru и Ивана Кургузова - "Острая подача".
Смотрите в выпуске:
- за что будут штрафовать товарные площадки;
- есть ли шанс, что к осени разрешат онлайн-торговлю медикаментами;
- почему "Алиэкспресс" ввел обязательный трекинг по России и какие есть альтернативы;
- и многое другое.