21.02.17 Интернет-рынок вейпинга накроется законом?

Товары для вейпинга, или "парения", — относительно молодая ниша и очень специфическая для российских предпринимателей. Начиная с 2014 года, отрасль "электронных сигарет" переживала бурный рост. По оценкам некоторых экспертов ежегодный рост достигал 200-300%. Такая ситуация продолжалась до 2016 года. Сейчас, несмотря на введение акциза на электронные сигареты, отрасль продолжает расти, но темпы роста существенно сократились.

Что происходит на рынке онлайн-торговли товаров для вейпинга? В каких регионах России эта ниша интернет-торговли позволяет зарабатывать предпринимателям? Рассказывает Артем Соколов, директор по маркетингу InSales.ru.

Обзор онлайн-рынка вейпинга

Компания InSales.ru провела исследование, в котором были проанализированы более 100 магазинов из топа выдачи Яндекс и Google по тематике вейпинга. Также учитывались данные 2gis. Ниша товаров для «парения» привлекла наше внимание, как быстрорастущая и относительно новая. Исследование показало, что больше половины интернет-магазинов, которые сейчас работают в рунете по данной тематике были созданы в 2016 году. На инфографике видно, что 18% интернет-магазинов, которые в настоящий момент эффективно работают, были созданы в 2014 году, 27% — в 2015 году, 55% интернет-магазинов — в 2016 году.

Исследование показало, что "парение" перестало быть столичным модным трендом. Сейчас это тренд общероссийский. Продажей товаров для вейпинга занимаются, и в Москве, и в регионах. Основная масса онлайн-магазинов этой тематики сосредоточена в Москве (65%) и Санкт-Петербурге (10%). Однако ниша присутствует не только в столицах. Краснодар и Ростов-на-Дону в сумме дают 3% магазинов, Волгоград с Самарой — 5%. Новосибирск, Томск и Красноярск в сумме дают — 5%. Это интернет-магазины, у которых склад, шоурум или юридический адрес находятся в указанном городе. Таким образом, можно выделить три географических кластера, помимо столичных, где находятся онлайн-вейпшопы: сибирский, поволжский и южный.

В Екатеринбурге базируется достаточно небольшая доля интернет-магазинов электронных сигарет (2%). Этот город входит в тройку лидеров в целом по ecommerce, а по данной тематике идет с большим отставание от Мск и СПб. Скорее всего, это говорит о том, что изначально столичные продавцы открывали магазин и ориентировались на рынок Екатеринбурга, потому что туда можно организовать быструю и недорогую доставку.

Исследование также показало, какие предпочтения у онлайн-продавцов товаров для вейпинга по CMS: 35% сайтов вейпшопов сделано на InSales, 7% — на WoedPress, 6% — на Opencart, 5% — на Bitrix, 14% сайтов — самописные.

Что ожидает рынок вейпинга в ближайший год

Учитывая законодательные инициативы по отношению к рынку "парения" в целом, точно можно сказать что тенденция к росту онлайн-рынка в 2017 году не сохранится. Уже появились акцизы на товары для этой отрасли. Кроме того, депутаты Мосгордумы одобрили законопроект, который, по сути дела, приравнивает парение к курению. После ряда формальных процедур в Московской думе, законопроект будет направлен в Госдуму.

Законопроектом предусмотрено существенное сокращение разрешенных мест для парения: выпускать пар будет запрещено в общественных местах. Офисы, гостиницы, подъезды, кафе, магазины, государственные и социальные учреждения, — станут недоступны для вейперов. Под запрет попадут также электрички и поезда дальнего следования. Кроме того, будут введены возрастные ограничения на продажу товаров для парения.

По мнению представителей рынка, в 2017 году рынок вейпинга ждут серьезные изменения. Рост рынка существенно сократится, а часть игроков уйдут с рынка.

Вадим Андреев, директор департамента интернет-развития Babylonvape.ru:

- Рынок будет расти, но не так, как раньше. Плюс 10% — вполне вероятный прогноз на 2017 год, хотя год назад вектор роста составлял до 300% в год.

До июня-июля 2016 года все шло дикими темпами. Потом произошло следующее: Минфин объявил, что будут введены акцизы на электронные сигареты. Сейчас соответствующий закон принят, но не разъяснен. Кроме того, с сентября 2016 года в СМИ стали появляться сообщения о вреде вейпинга, которые не имели никакого научного обоснования. Напротив, есть исследования, которые проводились по заказу компании BBC и которые подтверждают, что вейпинг на 95% безопаснее сигарет. Два этих факта повлияли на замедление темпов роста на рынке вейпинга.

Сейчас на рынке многие игроки, которые не выдерживают конкуренции, демпингуют, чтобы вернуть часть денег. В дальнейшем такие игроки уйдут с рынка. Введение акцизов (10 рублей на каждый мл) увеличит стоимость жидкостей. Стоимость 100 мл качественной американской жидкости, которая сейчас стоит 3000 рублей, возрастет до 4000 рублей. Из-за роста цен, часть аудитории уйдет с рынка, по крайней мере на какое-то время.

В ближайшие год-два произойдет окончательная стабилизация рынка вейпинга. Рынок будет формироваться заново. В результате останутся только крупные магазины или совсем маленькие нишевые, направленные, монобрендовые.