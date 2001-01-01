Кроссбордерные онлайн-продажи: сделай бесплатную доставку и не забудь написать об этом - Oborot.ru
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16.02.17 

Кроссбордерные онлайн-продажи: сделай бесплатную доставку и не забудь написать об этом

Кроссбордерные онлайн-продажи: сделай бесплатную доставку и не забудь написать об этом

перевела с английского: Ия Малгаладзе

Бельгийская компания International Post Corporation (IPC) провела исследование  мирового рынка трансграничной интернет-торговли. Оно охватило 26 стран и 24 тысячи шоперов в Европе, Азии и Америке. 

Oborot.ru перевел все самое важное, в том числе инфографику. 

Кто, как и почему покупает в зарубежных ИМ?

"Трансграничная торговля – одно из самых быстро развивающихся направлений интернет-бизнеса. Оно привлекает людей всех поколений и на всех рынках. Особенно в нем заинтересованы миллениалы. Наше исследование отмечает рост онлайн-продаж небольших и недорогих товаров. Главный экспортер в кроссбордерной онлайн-торговле - Китай", -  отмечает исполнительный директор IPC Хольгер Вилкбауэр.

 

Основные результаты исследования

Все респонденты -  интернет-шоперы со стажем. Они покупали физические товары в онлайн-магазинах минимум  раз в три месяца в течение последнего года. 16% покупают что-нибудь в Интернете в среднем один раз в неделю, 39% - раз в две недели. 31% делают покупки в Сети раз в месяц, 17% -  2-3 раза в квартал. 12% покупают онлайн раз в три месяца.

Все данные далее касаются именно кроссбордерных покупок, если не оговорено иное.

Есть существенная разница в активности покупателей из разных стран. Наиболее активны китайцы – 36% из них делали онлайн-покупки в течение последней недели перед опросом. Далее идут жители США – 30%, Германии – 25% и Великобритании – 24%.

Несмотря на распространение смартфонов, чаще всего трансграничные онлайн-заказы все же оформляют с ноутбуков  (41%). За ними следуют стационарные компьютеры (36%). На долю смартфонов приходится 14% от общего числа заказов, планшетов – 8%.

Однако, если сравнивать эти показатели с результатами прошлогоднего исследования IPC, смартфоны показали за год довольно высокий рост -  с 9% до 14% от общего числа заказов. Дектопными компьютерами предпочитают пользоваться, в основном, потребители старше 55 лет (45%), а вот среди молодежи (от 16 до 34 лет) - лишь 29%.

С ноутбуков чаще покупают женщины, чем мужчины (45% против 38%), независимо от возраста.

Покупать за границей со смартфонов предпочитает молодежь от 16 до 34 лет (23%). Лишь 13% потребителей в возрасте от 35 до 54 лет ищут или покупают товары в Интернете с мобильного экрана.

Большинство трансграничных онлайн-заказов оплачивается через электронные платежные системы, среди которых лидирует PayPal (41%). Чаще всего с помощью PayPal оплачивали покупки в Германии (68% респондентов), реже всего - в Японии – 6%.

Далее по популярности следуют пластиковые карты (33%). Чаще всего ими расчитываются японцы – 81% респондентов из этой страны. Оплата наличными по факту доставки не очень популярна в мире (4%), за исключением Венгрии (15%), Греции (15%) и Словении (13%).

Дайте бесплатную доставку и не забудьте об этом написать

В кроссбордерной торговле решение о покупке особенно сильно зависит от того, какие способы доставки вы можете предложить. IPC попросила респондентов ответить на вопросы о 20 аспектах доставки и отметить, насколько какой из них важен. Вот какие результаты и ключевые выводы получились.

Покупатели хотят сэкономить на доставке. 86% респондентов рассчитывают либо на бесплатную доставку, либо еще и на возможность бесплатно же вернуть товар. В любом случае, потребители предпочитают сами выбирать, сколько они хотят доплатить, чтобы получить свою покупку, а для этого нужно прописать условия доставки четко и ясно.  

Что хотят покупатели знать о доставке

В основном, того же самого – внятной информации – покупатели ждут и от доставщиков. 82% респондентов указали на то, что хотят иметь возможность отслеживать отправления. И еще столько же отметили, что им важно получать посылки в указанное время и в указанном месте.

В каких сервисах заинтересованы покупатели

Что касается желаемой скорости доставки, исследователи разделили респондентов на  группы по регионам: Австралия/Новая Зеландия, Китай/Япония, США/Канада и Европа. И задали вопрос, какие сроки доставки шоперы считают приемлемыми.

Три  четверти европейцев хотят получать заказы из стран своего региона в течение 6-7 дней. Остальные – быстрее: в течение 2-3 дней. При этом из Азии ждать посылку максимум 6-7 дней готовы лишь 21%.

Подавляющее большинство покупателей хотят, чтобы заказы им доставляли на дом.

 

Бесплатная доставка и никаких мышеловок

 В  среднем, 59% трансграничных заказов в 2016 году сопровождались бесплатной доставкой: 38%  - это обычные предложения ритейлеров, 8% - акционные предложения, 9% -  бесплатная доставка за счет высокой цены заказа и 3% - в рамках программ лояльности.

Самый высокий процент бесплатных доставок -  у посылок из Китая – 78%. Возможность отслеживать отправления была предоставлена 69% потребителей. Самый высокий процент трекинга опять же у китайских  интернет-магазинов – 83%.

Опрошенные отметили важность трекинга на каждом из шести этапов перевозки трансграничного заказа. Важнее всего для получателей предпоследний шаг. Женщин трекинг посылок интересует чаще, чем мужчин.

Как покупатели относятся к информации о каждом этапе перевозки заказа

В целом по миру чаще всего респонденты заказывали товары в китайских ИМ - 26%. Следом идут ритейлеры США (16%), Германии (15%) и Великобритании (15%). На долю Франции, приходится лишь 5% мировых кроссбордерных заказов.

Кроме того, исследование показало, что жители стран с неразвитой интернет-коммерцией больше всего онлайн-покупок делают в соседних странах. Например, ирландцы – в Великобритании, бельгийцы в Германии и Франции, канадцы – в США. За пределами своих стран потребители чаще всего покупают одежду и обувь. Однако по сравнению с 2015 годом в 2016 их доля слегка уменьшилась. Незначительно выросла доля электроники, компьютерной техники, игрушек.

Как правило, международные посылки из интернет-магазинов -  это небольшие отправления весом до 2 кг. На долю таких посылок приходится 81% от общего объема.

Средняя цена заказа также невелика. 16% трансграничных покупок стоят меньше €10, 20% - от €10 до €25. Больше всего дорогих заказов (стоимостью от €100 и выше) делают жители Люксембурга (38%) и Швейцарии (29%), то есть, тех стран, где уровень жизни самый высокий.

72% всех трансграничных заказов перевозились почтовыми службами. 16% - небольшими логистическими компаниями. В остальных случаях респонденты попросту не не знали ответа на вопрос о доставщике. А вот возврат товаров почтовые службы обеспечивали на 94%. Количество возвратов выросло в 2016 году по сравнению с годом ранее: с 4% до 6%.

Подавляющее большинство (93%) потребителей считают свой опыт трансграничных покупок, в основном, положительным. Лишь 3% остались недовольны заказами в интернет-магазинах других стран. В отношении доставки показатели чуть похуже: 87% в той или иной степени удовлетворенных покупателей и 5% недовольных.

Исследование проводилось в октябре 2016 года. В нем приняли участие 24 тысяч потребителей из 26 стран мира.
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