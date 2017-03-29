30.03.17 НАДТ предложила новую схему вместо НДС с зарубежных покупок

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) предложила на совещании в ФАС заменить введение НДС с покупок в зарубежных интернет-магазинах пошлиной в размере 5-10% с товаров, которые будут реализованы с таможенных складов нашей страны. По мнению представителей ассоциации, этот механизм позволит уровнять условия для российских и иностранных онлайн-продавцов.

В НАДТ считают, что зарубежные ритейлеры должны открыть в России собственные склады с таможенным постом для контроля товаров. После совершения заказа интернет-магазин будет уплачивать пошлину 5-10% от декларируемой стоимости товара и отправлять товар покупателю. На начальном этапе ритейлерам может хватить 1-3 складов, а ассортимент хранящихся товаров будет определяться на основании опыта, говорят в НАДТ.

"Основным преимуществом является то, что сборы взимаются только с реализованных товаров, а оставшиеся на таможенных складах товары иностранный продавец может увезти обратно в страну, из которой они были ввезены", – пояснил президент НАДТ Александр Иванов.

Эксперты ассоциации утверждают, что такая модель обеспечит значительное сокращение сроков доставки (с 2-3 недель до 2-3 дней) и рост среднего чека почти в шесть раз (с $13 до $75). В НАДТ также подсчитали, что оборот реализуемых с таможенных складов товаров уже в ближайшие три года может составить $3 млрд.

Данная схема не предполагает уплату НДС, на введении которого настаивает ФАС. В НАДТ считают, что такой подход поможет избежать двойного налогообложения. "Смысл работы таможенных складов — в создании удобства для организации торговых операций. Но в отличие от кросс-бордера здесь при сборе средств реально получить прибыль. В Китае сейчас уже больше 50% розничного импорта идет через b2b2c", – сказал глава НАДТ.

Он добавил, что работа с таможенных складов не скажется на потоке онлайн-посылок у "Почты России", ведь госоператор и другие логистические компании получат дополнительный трафик, местный. "Это выгоднее, потому что маржинальность местного трафика выше. Расходы на организацию перевозки международных отправлений делят несколько логистических компаний, а внутренних – один оператор", – резюмировал Иванов.

Напомним, в начале ноября прошлого года президент Владимир Путин заявил, что российские и иностранные игроки рынка ecommerce должны находиться в равных условиях. Позднее на сайте Кремля было опубликовано его поручение правительству, согласно которому до 31 декабря должна быть рассмотрена возможность введения НДС и пошлин для покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах.