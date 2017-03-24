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27.03.17 

AliExpress поможет продавать в прямом эфире

AliExpress поможет продавать в прямом эфире

Интернет-торговцы получили новый канал продвижения товаров, который будет особенно востребован у молодежи. Как сообщает РБК, гигант электронной коммерции AliExpress запустил в России собственную платформу для видеотрансляций. Тестовая работа сервиса началась 21 марта.

Платформа под названием AliExpress LIVE работает по принципу телемагазина. Товары здесь демострируются во время прямых трансляций. Покупатели могут оформить заказ в прямом эфире по указанным ссылкам.

 

 Пока что трансляции ведутся на семи языках: английском, русском, испанском, французском, португальском, итальянском и польском. Сервис основан на технологии китайской площадки Tmall, также принадлежащей холдингу Alibaba.

 По словам главы Alibaba в России Марка Завадского, AliExpress первым в мире среди своих конкурентов предложил такую услугу. "Мы уверены, что будущее электронной коммерции в конвергенции социальных сетей и ритейла", - сообщил он. У компании пока нет планов прямой монетизации этого проекта.

На первых порах платформа доступна только утвержденным брендам и блогерам, которых отбирает администрация AliExpress. Сейчас насчитывается 68 участников, 20 из которых вещают на российскую аудиторию. Тестирование продлится до мая 2017 года, после чего компания планирует открыть AliExpress LIVE для широкого круга интернет-продавцов.

Завадский отказался назвать бренды в России, которые выразили интерес к платформе.

В Китае на торговых площадках Tmall и Taobao прямые трансляции были запущены в 2016 году. По данным Alibaba, за время одной трансляции на Taobao на 1 млн просмотров были добавлены в "корзину" 320 тыс. товаров. Сколько из них было в итоге куплено, компания не уточняет.

По данным TNS Russia, на конец сентября 2016 года месячная аудитория AliExpress.com составила 21,7 млн без учета мобильных приложений и версий сайта. В октябре 2015 года рост оборота AliExpress составил 60% за счет интереса со стороны российских пользователей. 

Холдинг Alibaba Group - крупнейший интернет-ритейлер Китая. Он управляет площадками Taobao.com, AliExpress и Tmall Global и имеет собственную платежную систему AliPay. Общий объем продаж на торговых площадках Alibaba в прошлом году превысил $476 млрд. 

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