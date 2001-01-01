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22.03.17 

Онлайн-платежи "тянут" за собой ecommerce

Онлайн-платежи "тянут" за собой ecommerce

PayPal и Data Insight представили исследование, посвязенное тому, как изменилось потребительское поведение российских интернет-пользователей. Уже 63% из них покупают в интернет-магазинах, а 74% - совершают онлайн-платежи.

Эксперты сделали пять ключевых выводов.

Первый – рост аудитории ecommerce продолжается несмотря на то, что количество пользователей Интернета почти не увеличивается. В последние 12 месяцев 11% пользователей начали делать онлайн-платежи, 11% – использовать электронные кошельки, 7% – использовать безналичные платежи в офлайне, а 12% – совершать покупки в онлайн-магазинах.

По словам партнера Data Insight Федора Вирина, каждый шестой пользователь собирается использовать Интернет для потребления товаров и услуг. "Рост Интернета практически закончился, все целевые группы имеют насыщение почти 100%, но мы видим, что люди начинают иначе использовать Интернет", - сказал он.

По данным исследования, 17% пользователей собираются в онлайне искать товары и выбирать место покупки.  16% планируют покупать товары по объявлениям в Интернете, столько же - оформлять заказы в российских онлайн-магазинах, а также продавать что-либо через Интернет. 14% потребителей будут использовать онлайн-платежи для оплаты товаров и услуг. 

Второй вывод – онлайн-платежи становятся драйвером  покупок в интернет-магазинах.

19% россиян (примерно пятая часть) начали осваивать онлайн-платежи раньше интернет-покупок. 30% – одновременно начали совершать платежи и покупки через Интернет, а 20% - не совершают ни онлайн-покупки, ни онлайн-платежи. По данным Вирина, с того момента как человек совершает первый онлайн-платеж до момента первой онлайн-покупки проходит полтора года.

По состоянию на 2017 год из 100% пользователей Интернета онлайн-платежи совершают 74%, а в интернет-магазинах закупаются 63%. Годом ранее разница между этими показателями была не 11%, а 13%: соответственно 63% и 50%.

Онлайн-платежи больше не являются сервисом только для "продвинутых". Более чем у 50% пользователей ежемесячный доход составляет меньше 30 тысяч рублей на семью, а 25% новых пользователей онлайн-платежей живут в небольших городах.

Третий вывод – безналичные платежи активно теснят наличные. Уже сейчас у россиян из 10 тыс. рублей 6,36 тыс. хранятся в безналичном виде (годом ранее 6,25 тыс. рублей). При этом 7% этой суммы - в электронных кошельках. 62% респондентов уверены, что перестанут пользоваться наличными через 20 лет, а 13% ответили, что уже сейчас почти не пользуются ими.

Рост доверия потребителей к онлайн-платежам подтверждают и участники рынка. 

"Покупатели в мегаполисах привыкают к электронным деньгам и все больше доверяют оборудованию, с которым работает курьер", - прокомментировала Oborot.ru коммерческий директор REDEXPRESS Мария Бурмистрова. По ее словам, с введением приёма безналичных средств доля заказов, оплаченных через Интернет, медленно, но постоянно растет. "На сегодняшний день она составляет 15%", - сообщила Бурмистрова.

Четвертый вывод – для все большей части пользователей Интернет становится каналом коммерческого взаимодействия между людьми, а не только с бизнесами. Активно растут p2p-переводы.

Каждый второй пользователь использовал или пробовал использовать Интернет для продажи товаров и услуг и получения платежей за них.

 

Наиболее активны в онлайн-шопинге молодые люди из крупных городов: 71% из них имеют доход более 100 тысяч рублей на семью, 60% живут в городах-миллионниках, 66% моложе 35 лет, у 62% есть несколько высших образований, а у 57% – несовершеннолетние дети.

"Дело в том, что чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Люди, у которых больше 100 тысяч рублей на семью это "ненужное" уже купили", - сообщил Вирин. Детские коляски, например, невзирая на единичные продажи непрофессиональных продавцов, составляют огромный кусок рынка.

А вот, что чаще всего продают в Сети.

Самая массовая услуга, которую онлайн-пользователи из России оплачивают через Сеть, – написание и перевод текстов. На втором месте - сфера строительства, архитектуры и дизайна помещений, а на третьем – образовательные услуги.

Пятый вывод – мобильные платежи и покупки уже освоены, но они не вытесняют десктопные, а дополняют их. 66% владельцев смартфонов пользуются приложениями для платежей и покупок. 22% покупок совершается со смартфонов, а 8% приходится на планшеты, суммарно это почти треть покупок.

Авторы исследования установили, что главный сдерживающий фактор роста мобильного шопинга – кажущееся неудобство покупок со смартфонов. "Как только люди первый раз совершают такую покупку - неудобство уже не так очевидно, а после нескольких покупок для пользователей уже не такая большая разница, где именно покупать. Следует сделать вывод, что десктопы войну за покупателя уже проиграли. Как только люди пробуют и понимают, что покупать со смартфона не менее удобно, чем с десктопа - они уходят туда", - сообщил Вирин.

А вот для молодежи до 25 лет смартфон – устройство №1 для интернет-покупок. Впрочем, исход "войны" между смартфонами и компьютерами еще не решен.

 

Авторы исследования опросили 6-15 февраля 4014 человек в возрасте 18-64 года из всех типов населенных пунктов.

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