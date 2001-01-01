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20.03.17 

Роспотребнадзор не признал подмену заключений

Роспотребнадзор не признал подмену заключений

Роспотребнадзор опроверг информацию о подмене заключений экспертов к законопроекту о регулировании интернет-агрегаторов. Как сообщает vc.ru, в ведомстве заявили, что сообщение издания "Роскомсвобода" о том, что документ не согласован со всеми инстанциями, не соответствует действительности.

"Появляющиеся анонимные оценки законопроекта не имеют под собой никаких оснований. Законопроект внесён в правительство Российской Федерации с соблюдением всех регламентных процедур и учитывает данные по нему замечания уполномоченных органов. Все изменения согласованы в установленном порядке", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также в Роспотребнадзоре раскритиковали Российскую ассоциацию электронных коммуникаций (РАЭК), которая в числе участников рынка выступала против ужесточения правил для товарных агрегаторов.

Сегодня сообщалось, что подготовленный Роспотребнадзором проект федерального закона, регулирующий деятельность интернет-агрегаторов, вынесен на рассмотрение Государственной Думы

15 марта издание "Роскомсвобода"  со ссылкой на копию документов, представленных Роспотребнадзором правительству, сообщило, что ведомство внесло несогласованную с участниками рынка и экспертами версию законопроекта, приложив к нему положительные заключения к другому варианту поправок. 

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