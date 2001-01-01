10.03.17 В Москве пройдет фестиваль интернет-торговли EсomWeek

4-6 апреля в Москве пройдет фестиваль интернет-торговли E-Com Week. Как заявляют организаторы, формат мероприятия будет принципиально новым для нашей страны.

Центральным событием фестиваля станет eForum, практическая конференция для российских и международных интернет-ритейлеров. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут партнерские конференции Go Analytics, Avito, Национальной Ассоциации Дистанционной торговли, кейс-конференция клуба 100% Natural e-commerce, выставка технологических решений для интернет-торговли. В программе фестиваля также обучающие семинары для малого и среднего бизнеса от Netology, Высшей Школы Экономики и ведущих интернет-компаний. Здесь же состоится подведение итогов рейтинга российских интернет-магазинов Index TOP-100 от исследовательского агентства Data Insight.

"Я встречаю такие форматы на профессиональных конференциях за рубежом и хочу, чтобы они прижились и на нашем рынке, - заявил соорганизатор фестиваля, партнер исследовательского агентства Data Insight Федор Вирин. - Такое разнообразие позволяет участникам плавно "перетекать" из одного формата в другой, не просто сидеть и слушать чьи-то речи, а извлекать для себя максимум пользы. Мне как участнику не хватало такого события, поэтому я принимаю участие в его организации".

По словам Вирина, участники смогут слушать экспертов, выступать сами, знакомиться и дискутировать с коллегами, участвовать в фасилитациях и общаться вечером на профессиональных вечеринках.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов считает, что возможность живого общения коллег – непременное условие развития отрасли в целом и всех ее игроков в отдельности. "Фестиваль интернет торговли – это обмен мнениями, это некая прибавка к собственному опыту, возможность заметить свои «слепые пятна» и понять, что хочешь изучить ту или иную тему", - прокомментировал он. Сам Иванов на мероприятии будет модерировать пленарную сессию "Регулирование рынка интернет-торговли".

"Лично я считаю, что интернет-торговля сейчас перерегулирована, что для роста и развития рынку необходимо меньше отчетности, меньше требований и контроля. Периодически звучат обвинения, что интернет-торговля – это какая-то серая, чуть ли не полукриминальная отрасль. Нет. На самом деле статистика говорит, что онлайн-ритейл чище перед законом, чем тот же офлайн-ритейл. Тема сложная, но я считаю своей миссией ее развивать", - сообщил он.

Зарегистрироваться для участия в событии можно на официальном сайте фестиваля.

Организаторы фестиваля интернет-торговли – исследовательское агентство Data Insight, онлайн-издание East-West Digital News и компания iFriday.

