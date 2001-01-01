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02.03.17 

В мире обсуждают цифровые кошельки

В мире обсуждают цифровые кошельки

Mastercard провел пятое ежегодное исследование Mastercard Digital Payments Study, основанное на обсуждениях пользователями соцсетей современных способов оплаты.

Главной темой дискуссий в социальных медиа оказались цифровые кошельки – им было посвящено 75% всех обсуждений новых способов оплаты. Не меньше привлекают потребителей и высокие технологии, позволяющие совершать покупки едва ли не кивком головы. Но больше всего восторженных отзывов в соцсетях собрали возможности виртуальной реальности.

"Каждый день для все большего количества людей технологии открывают перспективу меньше использовать наличные, - прокомментировал результаты исследования вице-президент по цифровым коммуникациям Mastercard Марси Коэн. - В этом году наше исследование обнаружило рост интереса к новым способам совершения покупок и оплаты, которые всего несколько лет назад казались неправдоподобными".

Цифровые кошельки как способ оплаты в магазинах и приложениях упоминались в прошлом году в соцсетях свыше 2 млн раз, из них 84% - в Twitter. Новые технологии – умные устройства и искусственный интеллект – вторая по популярности тема. Потребители заинтригованы возможностями упростить процесс покупки.

Российские пользователи проявили наибольший интерес к бесконтактной технологии оплаты. В азиатско-тихоокеанском регионе чаще всего обсуждали возможность интеграции мобильных кошельков в носимые гаджеты. Жителям Северной Америки понравилось удобство платежей при содействии "умного" электронного помощника.

Пользователи из Северной Америки (44% обсуждений) и Европы (34%) обратили внимание на то, что Интернет вещей превращается в Интернет платежей, где можно совершать транзакции с помощью любого подключенного устройства.

Животрепещущей темой также стала безопасность платежей. Биометрией как способом идентификации интересовались 43% пользователей, а новым разработкам в сфере распознавания лица и отпечатков пальцев было посвящено 51% обсуждений. Предполагается, что такие способы идентификации позволят повысить безопасность, снизить риск мошенничества и отказаться от традиционных паролей. Большинство пользователей соцсетей отзывалось о них положительно. Сама Mastercard внедрила сервис подтверждения онлайн-покупок с помощью селфи или отпечатка пальца в октябре прошлого года.

Исследование проводилось Mastercard в партнерстве с PRIMEResearch. С помощью инструмента Synthesio было проанализировано более 3,5 миллионов прошлогодних сообщений в 188 странах мира. Анализ проводился в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram, Google+, YouTube, Weibo и "ВКонтакте", а также на различных форумах.

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