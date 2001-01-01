"Яндекс.Деньги" возглавил выходец из банка

|
|
|
|
|
|
01.03.17 18:11
Антон
Взять ТОПа из одного из самых помоечных банков? Ндя... пошел думать об отключении от Я.Денег и искать альтернативу.
02.03.17 10:49
Дмитрий
Я больше радуюсь, насколько хорошо Мария Грачева освоила язык топ-менеджеров, ведь в переводе на русский фраза "Я остаюсь в компании и возвращаюсь к любимой мною роли драйвера и провокатора - в качестве директора по развитию "Яндекс.Денег".
звучит просто как "Я не справилась с поставленными передо мною задачами, и поэтому меня задвинули обратно"
02.03.17 11:07
kaavain
http://www.trafaret.net
Нашли чем гордиться... Помойки типа РС - это вообще позор банковской системы. Раскрученные на сомнительные деньги, выдающие кредиты бомжам с тем, чтобы потом вытрясать их с ни в чем не повинных родственников... Одна из первых помоек, отлично практиковавшая шрифт размером 1 мм.
Молодец, Яндекс, вектор развития прослеживается одинаковый везде: поиск, маркет, теперь вот деньги.
|
|
|
© Oborot.ru 2001 - 2017. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.