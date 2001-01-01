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01.03.17 

"Яндекс.Деньги" возглавил выходец из банка

"Яндекс.Деньги" возглавил выходец из банка

Новым генеральным директором сервиса "Яндекс.Деньги" стал бывший член правления и исполнительный директор банка "Русский Стандарт" Иван Глазачев. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала ранее занимавшая этот пост Мария Грачёва.

"В команде "Яндекс.Денег" прибавление - Иван Глазачев пришел к нам и принес десятилетний банковский опыт, и не какой-нибудь - а из одного из крупнейших эквайеров и эмитентов страны", - написала она. По ее словам, приход Глазачева открывает для компании новые возможности.

Изменения и в совете директоров организации. Теперь со стороны "Сбербанка" в него входят Лев Хасис, Елена Батурова, Владислав Крейнин, Ирина Швакман, а со стороны "Яндекса" - Александр Шульгин, Евгения Завалишина и Михаил Парахин.

Сама Грачева вернётся на позицию директора по развитию и будет заниматься новыми финтех-проектами и исследованием новых рынков.

"Я остаюсь в компании и возвращаюсь к любимой мною роли драйвера и провокатора - в качестве директора по развитию "Яндекс.Денег". А Иван принимает бразды правления и тащит наш огромный космолет к новым горизонтам", - написала Грачева на своей странице в соцсети.

Она добавила, что смена гендиректора - это "чаще всего предвестник грядущих изменений стратегии компании и всегда следствие изменения отношения акционеров к компании".

По словам генерального директора "Яндекса" в России Александра Шульгина, в компании рассчитывают, что новый гендиректор не только закрепит успех "Яндекс.Денег", но и существенно расширит деятельность - поможет создать экосистему, способную предусмотреть и удовлетворить все платежные потребности людей и компаний в любых жизненных и деловых ситуациях.

В банке Глазачев курировал блок эквайринга и транзакционного бизнеса. "Команда банка под руководством Ивана создала третью по величине в России эквайринговую сеть, разработала и внедрила крупнейшую white label платформу денежных переводов с карты на карту, которой пользуется множество коммерческих организаций России", - прокомментировали в "Яндексе".

Грачёва была гендиректором "Яндекс.Денег" с 14 марта 2014 года. Ранее она три года занимала пост директора по развитию сервиса.

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Комментарии читателей
01.03.17 18:11
Антон

Взять ТОПа из одного из самых помоечных банков? Ндя... пошел думать об отключении от Я.Денег и искать альтернативу.

02.03.17 10:49
Дмитрий

Я больше радуюсь, насколько хорошо Мария Грачева освоила язык топ-менеджеров, ведь в переводе на русский фраза "Я остаюсь в компании и возвращаюсь к любимой мною роли драйвера и провокатора - в качестве директора по развитию "Яндекс.Денег".

звучит просто как "Я не справилась с поставленными передо мною задачами, и поэтому меня задвинули обратно"

Нашли чем гордиться... Помойки типа РС - это вообще позор банковской системы. Раскрученные на сомнительные деньги, выдающие кредиты бомжам с тем, чтобы потом вытрясать их с ни в чем не повинных родственников... Одна из первых помоек, отлично практиковавшая шрифт размером 1 мм.

Молодец, Яндекс, вектор развития прослеживается одинаковый везде: поиск, маркет, теперь вот деньги.

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