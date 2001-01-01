22.02.17 Роман Горшков нашел себя в fashion

Экс-руководитель департамента электронной коммерции и интернет-маркетинга "М.Видео" Роман Горшков стал директором Ostin.Com и Fundayshop.Com. Информация об этом появилась на его странице в Facebook.

Горшков ушел из "М.Видео" в конце прошлого года. Топ-менеджер планировал перестать заниматься потребительской электроникой.

"Я нахожусь в процессе поиска интересного проекта. Рассматриваю разные варианты. Это точно будет не потребительская электроника, но это обязательно должен быть ecommerce проект. Например, как один из вариантов, мне был бы интересен fashion-маркетплейс", - говорил он.

Сейчас в профиле Романа Горшкова в соцсети Facebook указано, что он директор интернет-магазинов Ostin.Com и Fundayshop.Com.

До ритейлера "М.Видео", в который Роман Горшков перешел в 2014 году, он семь лет поочередно руководил направлением электронной коммерции у "Эльдорадо" и "Связного". Еще раньше - в 2000-2005 годах Горшков основал и возглавлял интернет-магазин 003.ru.