20.02.17 Google придет на российский рынок бесконтактных платежей

Платежный сервис от Google Android Pay должен появиться в России в апреле этого года, сообщает РБК.

"Банки работают над внедрением Android Pay и могут запустить его в ближайшие два-три месяца. В частности, это делает Сбербанк и Альфа-банк", - рассказал журналистам один из источников на рынке. Эту же информацию подтвердили в пресс-службе Visa, уточнив, что сейчас в компании активно работают с несколькими финансовыми организациями для скорого вывода на рынок данного платежного сервиса.

Android Pay – это бесконтактная платежная система, основанная на базе Google Wallet, разработки которой велись больше шести лет. При регистрации в системе для каждой банковской карты создаётся виртуальный номер, который и используется для совершения транзакций через бесконтактные терминалы. Безопасность платежей обеспечивается вводом пин-кода или сканированием отпечатка пальца, если устройство имеет соответствующий датчик.

На российском рынке Android Pay придется побороться с уже существующими Apple Pay и Samsung Pay, появившимися в нашей стране осенью 2016 года. Однако аналитики полагают, что благодаря большой базе пользователей платежный сервис от Google может в короткие сроки обогнать своих конкурентов. Оплачивать покупки с помощью Android Pay смогут все владельцы аndroid-смартфонов, оснащенных NFC-чипами с операционной системой Android 4.4 и выше. Также Android Pay поддерживают часы с NFC, работающие на Android Wear 2.0.

Общее количество таких устройств в России пока не известно. По данным "Связного", в прошлом году 19% всех устройств, проданных в нашей стране, поддерживали данную технологию. Представитель мобильного оператора МТС сообщил, что сейчас в абонентской базе МТС зарегистрировано 10 млн аппаратов, поддерживающих технологию NFC. Однако часть из них приходится на iOS.

Сервис был запущен в 2015 году в США, однако уже через полтора года заработал еще в восьми странах мира: Великобритании, Сингапуре, Австралии, Гонконге, Польше, Новой Зеландии, Ирландии и Японии.