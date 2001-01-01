08.02.17 Amazon Payments удвоил аудиторию

В прошлом году 33 млн человек воспользовались Amazon Payments для совершения онлайн-платежей. За год аудитория сервиса удвоилась.

Основным драйвером роста стала экспансия сервиса во Францию, Италию и Испанию, говорится в сообщении Amazon. Наибольшее ускорение Payments получил за счет госплатежей, оплаты путешествий, электронных товаров, страховок и развлечений.

По словам вице-президента Amazon Payments Патрика Готье, после расширения списка продавцов аудитория сервиса стала резко расти. Он считает, это связано с тем, что Payments сделал процесс покупки у сторонних продавцов с помощью данных их аккаунтов в системе Amazon простым и знакомым, что пришлось по вкусу аудитории.

По словам Готье, цель Payments - связать продавцов с клиентами, которые привыкли делать покупки онлайн. Это позволяет бизнесу повышать конверсию и увеличивать продажи.

Факты об Amazon Payments-2016

Сервисом воспользовались люди из более чем 170 стран;

Более 50% пользователей - это клиенты Amazon Prime;

32% транзакций совершено с мобильных устройств;

Количество активных продавцов выросло более чем на 120% год к году;

Средний чек в Payments составил 80 долларов;