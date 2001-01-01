Amazon Payments удвоил аудиторию

В прошлом году 33 млн человек воспользовались Amazon Payments для совершения онлайн-платежей. За год аудитория сервиса удвоилась.
Основным драйвером роста стала экспансия сервиса во Францию, Италию и Испанию, говорится в сообщении Amazon. Наибольшее ускорение Payments получил за счет госплатежей, оплаты путешествий, электронных товаров, страховок и развлечений.
По словам вице-президента Amazon Payments Патрика Готье, после расширения списка продавцов аудитория сервиса стала резко расти. Он считает, это связано с тем, что Payments сделал процесс покупки у сторонних продавцов с помощью данных их аккаунтов в системе Amazon простым и знакомым, что пришлось по вкусу аудитории.
По словам Готье, цель Payments - связать продавцов с клиентами, которые привыкли делать покупки онлайн. Это позволяет бизнесу повышать конверсию и увеличивать продажи.
Факты об Amazon Payments-2016
- Сервисом воспользовались люди из более чем 170 стран;
- Более 50% пользователей - это клиенты Amazon Prime;
- 32% транзакций совершено с мобильных устройств;
- Количество активных продавцов выросло более чем на 120% год к году;
- Средний чек в Payments составил 80 долларов;
- Самая большая транзакция - 40 000 долларов.