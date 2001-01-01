Определены шесть бизнес-секторов на ECOM Expo`17

Запущен обратный отсчет крупнейшей ежегодной выставки технологий для онлайн-торговли в России. ECOM Expo`17 состоится 24 и 25 мая в Москве в КВЦ "Сокольники". До ее открытия осталось 105 дней.
В этом году мы сделали выставку еще удобнее для посетителей, разделив ее на шесть тематических бизнес-секторов:
- взаимоотношения с клиентами;
- доставка и логистика;
- маркетинг и продвижение;
- платежи и финансы;
- сайт и бэк-офис;
- управление ассортиментом.
Для кого эта выставка?
ECOM Expo ориентирована в первую очередь на профессионалов, работающих в сфере ecommerce. Здесь можно будет расширить круг деловых знакомств, найти контрагентов, пощупать руками новые технологии, перенять опыт лучших игроков на рынке онлайн-торговли.
На мероприятии выступят представители крупнейших компаний в российской ecommerce. Они расскажут, как:
- сделать удобную систему оплаты;
- сократить издержки на логистику;
- привлекать новых покупателей (и не разориться на стоимости привлеченного клиента);
- жить с новыми правилами "Яндекс.Маркета"
- и многое другое.
Для сотрудников онлайн-магазинов посещение выставки будет бесплатным. Чтобы получить бесплатный билет, нужно заранее зарегистрироваться на сайте ECOM Expo`17. Оба дня выставки в трех залах будет идти бизнес-программа. Ее посещение также будет бесплатным.
Более 160 компаний уже подтвердили свое участие в качестве экспонентов. Среди них: сервис Jivosite (встроенный чат для сайта и инструмент для общения с клиентами в соцсетях и других каналах), ALEM-TAT (крупнейший фулфилмент-оператор Казахстана), SendPulse (платформа интернет-маркетинга) и многие другие.
В прошлом году ECOM Expo`16 посетили около 6 500 участников. Свои сервисы продемонстрировали более 200 компаний-экспонентов. В 2017 году ожидается 8 000 гостей – от стартапов до лидеров российской ecommerce. Свои стенды представят более 250 компаний из Восточной Европы, Прибалтики, Азии и России. Получить бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно по этой ссылке. Организатор мероприятия - команда Oborot.ru.