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08.02.17 

Определены шесть бизнес-секторов на ECOM Expo`17

Определены шесть бизнес-секторов на ECOM Expo`17

Запущен обратный отсчет крупнейшей ежегодной выставки технологий для онлайн-торговли в России.  ECOM Expo`17 состоится 24 и 25 мая в Москве в КВЦ "Сокольники". До ее открытия осталось 105 дней.

В этом году мы сделали выставку еще удобнее для посетителей, разделив ее на шесть тематических бизнес-секторов:

 

  • взаимоотношения с клиентами;
  • доставка и логистика;
  • маркетинг и продвижение;
  • платежи и финансы;
  • сайт и бэк-офис;
  • управление ассортиментом.

Для кого эта выставка?

  ECOM Expo ориентирована в первую очередь на профессионалов, работающих в сфере ecommerce. Здесь можно будет расширить круг деловых знакомств, найти контрагентов, пощупать руками новые технологии, перенять опыт лучших игроков на рынке онлайн-торговли.

На мероприятии выступят представители крупнейших компаний в российской ecommerce. Они расскажут, как: 

  • сделать удобную систему оплаты;
  • сократить издержки на логистику;
  • привлекать новых покупателей (и не разориться на стоимости привлеченного клиента);
  • жить с новыми правилами "Яндекс.Маркета"
  • и многое другое.

Для сотрудников онлайн-магазинов посещение выставки будет бесплатным. Чтобы получить бесплатный билет, нужно заранее зарегистрироваться на сайте ECOM Expo`17. Оба дня выставки в трех залах будет идти бизнес-программа. Ее посещение также будет бесплатным.

Более 160 компаний уже подтвердили свое участие в качестве экспонентов. Среди них: сервис Jivosite (встроенный чат для сайта и инструмент для общения с клиентами в соцсетях и других каналах), ALEM-TAT (крупнейший фулфилмент-оператор Казахстана), SendPulse (платформа интернет-маркетинга) и многие другие.

В прошлом году ECOM Expo`16 посетили около 6 500 участников. Свои сервисы продемонстрировали более 200 компаний-экспонентов. В 2017 году ожидается 8 000 гостей – от стартапов до лидеров российской ecommerce. Свои стенды представят более 250 компаний из Восточной Европы, Прибалтики, Азии и России. Получить бесплатный билет в качестве посетителя выставки можно по этой ссылке. Организатор мероприятия - команда Oborot.ru.

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