25.01.17 Во сколько обойдется регулирование алкоголя в Сети

Министерство финансов РФ нашло аргументы против легализации онлайн-торговли алкогольной продукцией. В ведомстве подсчитали, что затраты на администрирование нововведения превысят доходы, которые от него получит казна.

При реализации спиртного в сети Росалкогольрегулирование не сможет обеспечить полный контроль соблюдения всех существующих правил, считают в Минфине. Службе понадобятся дополнительные кадры для ведения реестра компаний, получивших разрешение на онлайн-торговлю алкоголем.

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов не уверен, что новые сотрудники смогут осуществлять контроль над десятками интернет-магазинов в части соблюдения ими существующих запретов и ограничений для стационарной торговли алкоголем. Здесь имеется в виду запрет на продажу после 23.00, запрет на продажу лицам, не достигшим 18 лет, запрет на продажу алкоголя в объектах социальной инфраструктуры и на прилегающих территориях и др. Минфин еще не сформировал свою окончательную позицию по вопросу легализации алкоголя в Сети.

Пока что известны лишь общие положения предлагаемого механизма интернет-торговли спиртными напитками. Продавать алкоголь смогут производители, а также лицензированные оптовые и розничные компании, зарегистрированные в ЕГАИС и имеющие дополнительную лицензию на онлайн-торговлю. Интернет-ресурсы таких компаний будут внесены в реестр, и Росалкогольрегулирование сможет блокировать сайты в досудебном порядке, если сочтет, что продавцы нарушили правила. Контроль возраста покупателя можно осуществлять в случае, если продажи алкогольной продукции будут проводиться исключительно по безналичному расчету. Также при доставке будут соблюдаться временные и территориальные ограничения: заказ нельзя будет доставить в школу, детский сад, больницу, военную часть и т. п.

В Минфине сейчас ожидают ответы от Минэкономразвития по всем интересующим ведомство уточнениям. Участники рабочей группы предполагают, что законопроект может быть готов к осени 2017 года.