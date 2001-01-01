23.01.17 "Озон" вернулся на "Яндекс.Маркет" на прежних условиях

Интернет-магазин OZON вернулся на "Яндекс.Маркет" на прежних условиях, сообщил портал E-pepper.ru со ссылкой на представителей обеих компаний. Товары российского ритейлера будут представлены на площадке по модели СРС (плата за клик), а не СРА (плата за действие).

Напомним, с 27 сентября в 180 категориях товаров сотрудничество "Яндекс.Маркета" с интернет-магазинами было переведено на модель "Заказ на Маркете", при которой магазин должен платить "Яндексу" процент от стоимости проданного через площадку товара. Именно такой принудительный перевод и стал причиной прекращения сотрудничества OZON с онлайн-агрегатором в сентябре 2016 года.

"Мы ушли, потому что Яндекс.Маркет изменил свой подход и решил, что теперь пользователи должны делать заказ через них. Мы же нацелены строить полноценные отношения с покупателем, – объяснял такое решение Oborot.ru гендиректор интернет-магазина Дэнни Перекальски. – Когда Яндекс решил, что часть этих процессов будет идти теперь через Маркет, мы поняли, что не можем на это пойти".

Тогда же Перекальски рассказывал, что те деньги, которые компания вкладывала в "Яндекс.Маркет", стали инвестироваться в другие каналы: часть бюджетов – в ретаргетинг, часть – в контекст.

Сейчас в OZON утверждают, что "Маркет" приносит компании дополнительные продажи около "нескольких процентов". Актуальная оценка ритейлера на "Маркете" – три звезды, но в компании намерены усилить работу с клиентами, чтобы получить большее число положительных отзывов.

В пресс-службе "Яндекс. Маркета" сообщили Oborot.ru, что компания по-прежнему активно развивает программу "Заказ на Маркете" (СРА). "В данный момент магазины могут выбирать модель размещения - СРС или СРА", - прокомментировал представитель компании.

В конце ноября "Маркет" вернул возможность перехода со своих страниц на сайты онлайн-продавцов, сохранив возможность заказать тот же товар и через агрегатор. Такая мера, как поясняли в "Яндексе", была связана с надвигающимся высоким сезоном. Также в компании обещали проследить, насколько популярными будут оба способа оформления заказа.