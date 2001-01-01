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20.01.17 

Twitter больше не продает

Twitter больше не продает

Twitter официально отказался от поддержки кнопки "купить", которая внедрялась для рекламодателей из сферы ecommerce.

Социальная сеть официально похоронила инструмент, который запустила и активно продвигала в 2014 году. Тем не менее, представитель компании пообещал, что Twitter будет продолжать создавать рекламные инструменты для интернет-магазинов.

От кнопки "Купить" избавились всего спустя восемь месяцев после того, как компанию покинул глава коммерческого отдела. Любопытно, что команду, работавшую над этой функцией, Twitter распустил еще год назад. Таким образом, все это время она действовала в неизменном виде.

Стоит отметить, что кнопка "купить" появилась на пике популярности идеи объединить ecommerce и социальные сети, которые тогда как раз переживали период бурного роста. Впрочем, пользователей нововведение не привлекло, поэтому компания никогда и не делала на него серьезную ставку.

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