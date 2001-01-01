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18.01.17 

В "Киберпонедельнике" впервые примет участие соцсеть

В "Киберпонедельнике" впервые примет участие соцсеть

В "Киберпонедельнике", который пройдет 30 января при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий (РАЭК), впервые примет участие социальная сеть. Пользователи "Одноклассников" получат доступ к предпродаже, которая начнется за 5 часов до официального старта акции. Благодаря этому шагу организаторы "Киберпонедельника" ожидают увеличить продажи.

 Менеджер по развитию бизнеса проекта "Одноклассники"Семен Боярский объяснил заинтересованность соцсети тем, что большинство магазинов, участвующих в “Киберпонедельнике”, уже являются рекламодателями ОК и имеют группы в социальной сети. "Аудитории "Одноклассников" интересны гаджеты и распродажи, это подтверждает всплеск активности во время черных пятниц", - добавил он.

 По словам руководителя проекта “Киберпонедельник" Марии Тимофеевой, сейчас именно социальные сети играют решающую роль в развитии интернет-отрасли, в частности, интернет-торговли. "Партнерство с OK позволит нам не только дополнительно продемонстрировать этой огромной аудитории все преимущества интернет-покупок, но и в режиме реального времени отслеживать обратную связь, а значит продолжать развиваться и адаптировать нашу площадку для максимального удобства покупателей", - заявила Тимофеева. Она также отметила, что "Одноклассники" популярны не только в Москве и Московской области, но и в регионах России, где виден максимальный потенциал для роста - по итогам распродаж 2016 года наблюдается постоянный рост доли трафика из регионов.

 “Киберпонедельник” пройдет в России в шестой раз. В распродаже примут участие не менее 200 компаний, среди которых "Связной", Ozon.ru, "Эльдорадо", "Детский Мир", Lamoda, Media Markt, 003, сервис сравнения цен Price.ru, DNS, KupiVip, "Максидом", "Адамас", Huawei, Quelle, Otto, OBI, Babadu, 585 Золотой, Cosmorelax, Samsonite, онлайн-кинотеатр Amediateka, музыкальный сервис Zvooq и другие. В этом году в этот день свои распродажи проведут также Национальная ассоциация дистанционной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.

 Ранее сообщалось, что акция "Киберпонедельник", которая пройдет при поддержке РАЭКперееехала в международную доменную зону: с Сmonday.ru на С-monday.com.

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