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17.01.17 

"Киберпонедельник" РАЭК сменил домен

"Киберпонедельник" РАЭК сменил домен

Распродажа "Киберпонедельник", которая пройдет 30 января при поддержке Российской ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий (РАЭК переходит в международную доменную зону. Площадка переезжает с Сmonday.ru на С-monday.com.

Организаторы акции считают, что новый адрес позволит эффективнее работать с ритейлерами из-за рубежа и увеличить количество предложений иностранных интернет-магазинов. В будущем распродажу планируется проводить не только для жителей России и ЕАЭС, но и для покупателей из других стран.

"Пока мы ориентируемся на русскоязычную аудиторию стран, являющихся ближайшими соседями России, а среди компаний-участников нашего "Киберпонедельника" есть магазины, осуществляющие доставку в Европу, так что мы планируем в тестовом режиме вывести "Киберпонедельник" на европейский рынок", – прокомментировала руководитель проектов "Киберпонедельник" и "Настоящая Чёрная Пятница" Мария Тимофеева.

Организаторы утверждают, что изменение за две недели до акции не смутит покупателей, уже привыкших к площадке. По их словам, ничего не изменилось, кроме адреса в браузерной строке, а со старого адреса работает редирект.

Послепраздничная всероссийская интернет-распродажа "Киберпонедельник" пройдет в нашей стране пятый раз. Предыдущие годы акция проводилась при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли. В этот раз собственную акцию на те же дни также анонсировала Национальная ассоциация дистанционной торговли.

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