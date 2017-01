17.01.17 Холдинг LeEco продал акции на $2,44 млрд Китайский девелопер Sunac China приобрел акции технологического холдинга LeEco на общую сумму 15,04 млрд. юаней ($2,18 млрд). Еще две компании - Huaxia Insurance и Le Ran Investment and Management Partners – вложили в общей сложности 1,8 млрд. юаней ($260,93 млн). Общая сумма инвестиций составила 16,84 млрд. юаней ($2,44 млрд). В собственности Sunac China теперь находятся 8,61% акций компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing на сумму 6,04 млрд. юаней ($875,58 млн), 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures на сумму 1,05 млрд. юаней ($152,21 млн), а также контрольный пакет акций ($33,5%) Leshi Zhixin, производящей смарт-телевизоры, за который уплачено 7,95 млрд. юаней ($1,15 млрд). На что в LeEco планируют потратить полученные средства, не сообщается. Однако, по словам президента LeRee (LeEco Russiaand Eastern Europe) Виктора Сюя, такое крупное вложение указывает на доверие инвесторов к бизнесу. "Технологические инновации, интернет-ориентированная экосистема – эти основы бизнес-стратегии LeEco ведут рынок и потребителей в будущее, создают новые отрасли, новое качество жизни. Серьезные инвесторы понимают, что к успеху приходят те, кто смотрит вперед и ставит перед собой амбициозные цели", - сказал он. Sunac приобрел акции в рамках стратегии диверсификации бизнеса. Надо сказать, популярностью у акционеров компании холдинг LeEco до сих пор не пользовался. При этом прежние вложения Sunac в высокие технологии привели к падению акций компании на 10%. Покупка доли такого сильного игрока, как LeEco, может смягчить ситуацию. Кроме того, финансовые трудности возникли у председателя правления Sunac Сан Хонгбина. В ноябре прошлого года сообщалось, что он может заложить свои акции компании (46,7%) гонконгским девелоперам. Возможно, сотрудничество с LeEco позволит исправить положение за счет развития бизнеса в таких актуальных областях, как интеллектуальные аппаратные средства, недвижимость и умные дома. Почти в аналогичной ситуации сейчас оказался и основной владелец LeEco Джиа Юйтинг. Одна из причин продажи акций – нехватка средств на развитие компании после уплаты налогов. Напомним, в сентябре китайский холдинг LeEco открыл официальный российский интернет-магазин Le.ru и запустил продажи своей техники в нашу страну на площадке AliExpress. Интересно? Поделись: Tweet