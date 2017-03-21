22.03.17 Стратегию развития ecommerce доработают

Минпромторг и представители бизнеса одобрили проект "Стратегии развития электронной торговли в РФ на 2017–2018 гг. и на период до 2025 года", но признали необходимость его дальнейшей доработки.

"Договорились, что стратегия будет корректироваться. Документ требует доработки — Минпромторг предложил участникам совещания в течение месяца представить свои замечания. После этого Минпромторг проведет еще одну встречу", – сообщил один из присутствовавших на заседании.

На сбор мнений и замечаний участникам дали две недели. В течение месяца окончательная версия документа будет вынесена на широкое общественное обсуждение.

"Стратегию развития" подготовила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) при сотрудничестве с Ассоциацией электронных торговых площадок (АЭТП). Проект обсуждали также представители Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), аппарата омбудсмена РФ, "Яндекса", "Почты России", AliExpress, eBay, Price.ru и других крупных ресурсов.

В пресс-службе АКИТ сообщили, что Минпромторг поддержал документ. "В целом стратегия получила статус концептуально утвержденной — речь идет обо всем содержании и всех разделах. Тем не менее споры вызвали подходы к регулированию товарных агрегаторов и трансграничной торговли. Участники встречи договорились провести следующее совещание в конце апреля", – рассказали в ассоциации.

Руководитель кластера "Электронная коммерция" в РАЭК Иван Кургузов сообщил, что до этого времени участникам рынка необходимо предложить варианты устранения перекосов, которые обсуждались на совещании. К ним относятся вопросы возврата товаров при дистанционной торговле, идентификации пользователей, приема платежей через платежных агентов, онлайн-продажи алкоголя и другие.

В РАЭК поддерживают проект в целом, однако предупреждают, что документ требует изменений, которые помогут соблюдать баланс интересов всех участников отрасли.