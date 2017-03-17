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17.03.17 

"Матрешка" свяжет Молдавию и Китай

"Матрешка" свяжет Молдавию и Китай

Российская интернет-платформа Dakaitaowa готова помочь с выходом на китайский рынок молдавским производителям. Об этом сообщил бизнесмен Игорь Чайка во время бизнес-конференции "Россия - Молдова: расширение делового сотрудничества". По его словам, Россия сейчас налаживает активное сотрудничество с Молдавией в отрасли онлайн-торговли.

"Хотелось бы предложить наши услуги по экспорту молдавских продуктов на территорию китайского рынка", - сказал он. По словам Чайки, с площадкой уже работают 65 российских товаропроизводителей. Также ведутся переговоры с Казахстаном и Беларусью.

Интернет-магазинам предоставят транспортно-логистические услуги, а также перевод информации о товаре и сопутствующих документов.

Dakaitaowa (в переводе с китайского - "Открой матрешку") — платформа, ориентированная на экспорт в Китай товаров российского производства. Владелец площадки – китайская компания с российскими инвестициями First Russian Cross-Boarder Trading (Shanghai) Limited (FRC Trading ltd), председателем совета директоров которой является бизнесмен Игорь Чайка.

Dakaitaowa.com также заявляла о намерении открыть свой  "онлайн-павильон" на одном из ресурсов Alibaba Group.

К 2018 году, по планам владельцев площадки, объем продаж на ней должен достигнуть $200 млн. Основные направления ее деятельности - оптовые поставки под заказ нескоропортящихся товаров сетевым операторам, оптовым компаниям и физическим лицам в Китае. 

Запуск площадки состоялся 19 июня прошлого года. За первые четыре дня работы на Dakaitaowa.com было сделано 70 заказов на 1615 единиц продукции. Самыми популярными товарами стали красная икра, минеральная вода и сушеная лесная черника.

Ранее стало известно, что Российский экспортный центр готовит к запуску национальный павильон товаров российского производства на площадке Tmall Global. Собственный пилотный проект на одной из платформ Alibaba намерено открыть и правительство республики Татарстан.

Со своей стороны, основатель Alibaba Group Джек Ма уже неоднократно приглашал всех желающих участвовать в создании совместной платформы для российско-китайской торговли на базе онлайн-площадок холдинга.

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