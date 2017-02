02.02.17 Разделите рекламу на дневную и ночную Google AdWords добавил поддержку логических операторов IF, позволяющих вставить определенный текст, если выполняется условие для одного из параметров: устройство, время, аудитория, пол или возраст. Теперь интернет-магазины смогут показывать более персонализированную рекламу. "Нововведение Google упростит работу с сегментами целевой аудитории интернет-магазинов. С его появлением отпала необходимость создавать большое количество объявлений для разных таргетингов. Достаточно разделить аудиторию на кластеры, к примеру, по полу, предыдущим посещениям сайта, устройствам или времени суток и написать уникальные фразы для каждого из них", - прокомментировал Oborot.ru руководитель performance-направления РА «Профитатор» (Kokoc Group) Максим Рыжов. По его словам, функционал делает обращения к целевой аудитории персонализированными. "Допустим, днем по запросу "Купить диван" потенциальный покупатель увидит рекламу: "Успей оформить заказ сегодня!". А в ночное время операторы IF автоматически изменят текст на: "Оставь свой телефон, укажи время и завтра мы с тобой свяжемся!". Для пользователей мобильных устройств призыв к действию может быть: "Позвонить в интернет-магазин", а для рекламы на десктопах система контекстной рекламы самостоятельно изменит его на "Сделать заказ"", - рассказал Рыжов. При этом он напомнил, что не стоит забывать о необходимости тестировать эффективность новых объявлений. Функцию IF можно использовать только для объявлений, которые показываются в поисковой сети. Добавлять ее можно в различные компоненты текстового объявления, кроме поля конечной URL. Ранее Google AdWords официально запустил в России поддержку отчетов по звонкам, поступающим из контекстной рекламы. Нововведение позволит интернет-магазинам настроить отслеживание конверсий-звонков. Интересно? Поделись: Tweet