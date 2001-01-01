18.01.17 Начало года порадовало продавцов бижутерии и аккумуляторов

С начала этого года российские покупатели стали больше тратить в Интернете, утверждают специалисты сервисов "Яндекса".

Аналитики исследовали транзакции пользователей через "Яндекс.Кассу" в начале января этого и прошлого годов, а также данные о покупках на "Яндекс.Маркете" в декабре 2016 года и январе 2017 года. Результаты показали, что в этом январе в онлайне было куплено в 3,4 раза больше украшений и бижутерии. Сегмент fashion нарастил продажи в 2,3 раза, косметика и парфюмерия – в 2,2 раза, количество заказов в категории товаров для хобби выросло вдвое. Удвоилось и число покупок в китайских интернет-магазинах.

При этом специалисты отмечают стремление покупателей экономить. Так, средний чек в большинстве категорий снизился по сравнению с показателями прошлогодней давности. Например, средний чек за украшения сократился на 40% (до 1336 рублей), за товары для хобби – на 11% (до 1163 рублей). Впрочем, такая рациональность онлайн-покупателей коснулась не всех товаров. Средний платеж за косметику и парфюмерию не изменился и составил 2073 рубля.

В интернет-магазинах одежды и аксессуаров, как и на китайских онлайн-площадках, в среднем за раз люди тратили около 500 рублей. Самая крупная покупка в первые дни года была сделана в магазине электроники и компьютерной техники на сумму 234 680 рублей.

Новогоднее затишье на "Маркете" длилось всего три дня: с 31 декабря по 3 января. После этого количество посетителей почти достигло уровня декабрьских выходных.

Впрочем, структура спроса изменилась: по сравнению с декабрем на 60% сократились покупки детских игрушек и конструкторов. Упало число заказов на видеорегистраторы (на 29%), фены (на 27%) и мелкую бытовую технику (на 20-25%). По всей видимости, это были главные "подарочные" товары, предполагают аналитики "Яндекса".

Наиболее востребованными в этом году стали автомобильные аккумуляторы: из-за низких температур спрос на них вырос более чем в три раза. Приток покупателей (+50%) почувствовали и продавцы запчастей для мобильных телефонов. Россияне устремились заказывать и сами мобильные телефоны (+36% по сравнению с январем 2016 года). Ноутбуки тоже попали в сферу интересов: число заказов на "Маркете" увеличилось на 56%. По-прежнему отстают планшеты: доля этой категории в заказах сократилась по сравнению с началом января прошлого года на 19%.